عاجل : صاحبة اطول اضافر في العالم تقص اضافرها بعد 30 سنة و تعرضها بمتحف....

PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
114
النقاط
13
محل الإقامة
مدينتي
الجنس
أنثى
السلام عليكم

قررت صاحبة أطول أظافر في العالم لأول مرة وبعد 30 سنة قص أظافرها، حيث دخلت الأمريكية آيانا ويليامز موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2017، وبلغ طول أظافرها في ذلك الوقت 19 قدمًا أي ما يعادل 580 سنتيمترًا.
Screenshot_6.png
نفذت المهمة في مكتب الأمراض الجلدية:
ووفقًا لـ CNN فإن طول أظافر ويليامز قبل قصها بلغ 24 قدمًا و0.7 بوصة أي أكثر من 730 سنتيمترًا، وتطلب وضع المانيكير لها ما بين ثلاث إلى أربع زجاجات على مدار عدة أيام.
وأتمت صاحبة أطول أظافر في العالم المهمة في مكتب الأمراض الجلدية في تكساس، حيث تم استخدام أداة دوارة كهربائية في أول قص أظافر لها منذ أوائل التسعينيات.

دعم المُنافِسة الجديدة:
وأفادت بأنها تخطط لجعل أظافرها تنمو لحوالي 6 بوصات فقط -ما يعادل 15 سنتيمترًا- وفقًا لمؤسسة «رايبلي بيليف إت أور نات»، التي ستعرض أظافر ويليامز في متحفها بفلوريدا، مشيرةً إلى أن هدفها الجديد يتمثل بتشجيع المنافسة الجديدة المتحمسة لصنع التاريخ، والفوز بلقب صاحبة أطول أظافر وفقًا لموسوعة غينيس.

المعانات
ولم تكن صاحبة أطول أظافر في العالم قادرةً على القيام بالعديد من النشاطات مثل غسل الأطباق ووضع الملاءات على السرير أو فتح الباب.

الرقم القياسي لأطول أظافر امرأة:
يشار إلى أن الرقم القياسي لأطول أظافر امرأة لا يزال يخص لي ريدموند، التي بدأت بإطالة أظافرها عام 1979، ووصل طول أظافرها إلى 28 قدمًا (854 سنتيمترًا)، إلا أنها فقدتها بعد تعرضها لحادث سير عام 2009، وفقًا لسجلات موسوعة «غينيس» العالمية.

و عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
 
sana barhoumi

sana barhoumi

:: عضو مُشارك ::
إنضم
1 فيفري 2020
المشاركات
406
النقاط
521
العمر
20
محل الإقامة
Sétif
الجنس
أنثى
الغالبية العظمى من النساء تقوم بال-faux ongles أما ليس لهذه الدرجة.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top