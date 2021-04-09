عاجل : صاحبة اطول اضافر في العالم تقص اضافرها بعد 30 سنة و تعرضها بمتحف....

السلام عليكم

نفذت المهمة في مكتب الأمراض الجلدية:

دعم المُنافِسة الجديدة:

المعانات

الرقم القياسي لأطول أظافر امرأة:

قررت صاحبة أطول أظافر في العالم لأول مرة وبعد 30 سنة قص أظافرها، حيث دخلت الأمريكية آيانا ويليامز موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2017، وبلغ طول أظافرها في ذلك الوقت 19 قدمًا أي ما يعادل 580 سنتيمترًا.ووفقًا لـ CNN فإن طول أظافر ويليامز قبل قصها بلغ 24 قدمًا و0.7 بوصة أي أكثر من 730 سنتيمترًا، وتطلب وضع المانيكير لها ما بين ثلاث إلى أربع زجاجات على مدار عدة أيام.وأتمت صاحبة أطول أظافر في العالم المهمة في مكتب الأمراض الجلدية في تكساس، حيث تم استخدام أداة دوارة كهربائية في أول قص أظافر لها منذ أوائل التسعينيات.وأفادت بأنها تخطط لجعل أظافرها تنمو لحوالي 6 بوصات فقط -ما يعادل 15 سنتيمترًا- وفقًا لمؤسسة «رايبلي بيليف إت أور نات»، التي ستعرض أظافر ويليامز في متحفها بفلوريدا، مشيرةً إلى أن هدفها الجديد يتمثل بتشجيع المنافسة الجديدة المتحمسة لصنع التاريخ، والفوز بلقب صاحبة أطول أظافر وفقًا لموسوعة غينيس.ولم تكن صاحبة أطول أظافر في العالم قادرةً على القيام بالعديد من النشاطات مثل غسل الأطباق ووضع الملاءات على السرير أو فتح الباب.يشار إلى أن الرقم القياسي لأطول أظافر امرأة لا يزال يخص لي ريدموند، التي بدأت بإطالة أظافرها عام 1979، ووصل طول أظافرها إلى 28 قدمًا (854 سنتيمترًا)، إلا أنها فقدتها بعد تعرضها لحادث سير عام 2009، وفقًا لسجلات موسوعة «غينيس» العالمية.و عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته