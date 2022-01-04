موسوعة جينيس تسجل لقب صاحبة أطول اسم في العالم

آثارت المرأة التي تحمل اطول اسم فى العالم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتكون الاسم من 1019 حرفًا، كما أن لديها شهادة ميلاد يبلغ طولها قدمين.



وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، قررت ساندرا ويليامز، من ولاية تكساس الأمريكية، منح ابنتها المولودة عام 1984 - اسمًا فريدًا لذلك توجهت الى مكتب تسجيل المواليد في صباح يوم 12 سبتمبر، عندما ولدت الفتاة الصغيرة، وقررت تسميتها، Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth Williams في شهادة ميلادها.



ورغم ذلك، وبعد ثلاثة أسابيع قررت أنه ببساطة لم يكن الاسم طويلاً بما يكفي، لذا قدمت تعديلاً لتغيير الاسم وجعلته بطول 1019 حرفًا ، مع إضافة اسم متوسط مكون من 36 حرفًا.



وتحدثت إلى أوبرا مرة أخرى في عام 1997 عندما كانت جيمي في الثانية عشرة من عمرها، أوضحت والدتها قرارها بمنحها هذا الاسم الطويل.



وقالت: «كان علي أن أفعل شيئًا لتحطيم رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وكان علي أن أتأكد من أن اسمها سيكون فريدًا».



وأضافت الأم: «لم أكن أريد أن يكون اسمها مثل أي شخص آخر كان يجب أن يكون اسمها مختلفًا ويجب أن أكون ضمن كتاب جينيس للأرقام القياسية».



وتابعت: «استغرقت ست سنوات للتوصل إلى فكرة الاسم، وهو مزيج من الأفلام والسيارات والأقارب، ولكن تعليم الاسم للطفلة كان نوعًا من المعاناة، حيث اضطررت إلى تسجيل الاسم على شريط وتشغيله عليها بشكل متكرر».



وعلى الرغم من المشكلات التي تواجه صاحبة الإسم التي تناديها أمها بـ«جيمي»، إلا أنها تحب اسمها غير المعتاد، موضحة أن الشهرة التي جلبها لها تعني أنها أصبحت مميزة بين الأهل والأصدقاء.



وبعد الحادث، غيرت ولاية تكساس قانونها بحيث لا يمكن إعطاء الطفل سوى اسم يتناسب مع خانة «الاسم» في نموذج شهادة الميلاد.



ويعود تاريخ موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول لقب مسجل إلى عام 1914 ، حيث سجل هوبرت بلين لقبًا مكونًا من 747 حرفًا.