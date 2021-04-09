أبو مارية
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السلام عليكم و رحمة الله
عساكم بخير جميعا
نظرا لارتيادي مزرعتنا و غرقي في جمالها كتبت الكثير من الفصول عن إسمهان و حياتها الملحمية ، لكن المشكلة أنني تفاعلت مع أحداثها فبسطت السرد و أطلت و فيه و هذا مما أخشاه عليكم من قلمي..
لأنني إذا كنت (مروّق) أكتب بلا حد و لا تمنع كثرة ما أكتبه أن يكون جيدا كما يليق بكم أحبتي.
لذلك أنا أستشيركم هل أطيل في الفصول و أستغرق في وصف شخصيات القصة؟
هل هذا يناسب مزاجكم و طريقتكم في القراءة؟
هذا ما أريده من الاستشارة و شكرا لكم جميعا.
عساكم بخير جميعا
نظرا لارتيادي مزرعتنا و غرقي في جمالها كتبت الكثير من الفصول عن إسمهان و حياتها الملحمية ، لكن المشكلة أنني تفاعلت مع أحداثها فبسطت السرد و أطلت و فيه و هذا مما أخشاه عليكم من قلمي..
لأنني إذا كنت (مروّق) أكتب بلا حد و لا تمنع كثرة ما أكتبه أن يكون جيدا كما يليق بكم أحبتي.
لذلك أنا أستشيركم هل أطيل في الفصول و أستغرق في وصف شخصيات القصة؟
هل هذا يناسب مزاجكم و طريقتكم في القراءة؟
هذا ما أريده من الاستشارة و شكرا لكم جميعا.