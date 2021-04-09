إستشارة..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
431
النقاط
521
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله
عساكم بخير جميعا 🙏
نظرا لارتيادي مزرعتنا و غرقي في جمالها كتبت الكثير من الفصول عن إسمهان و حياتها الملحمية ، لكن المشكلة أنني تفاعلت مع أحداثها فبسطت السرد و أطلت و فيه و هذا مما أخشاه عليكم من قلمي..
لأنني إذا كنت (مروّق) أكتب بلا حد و لا تمنع كثرة ما أكتبه أن يكون جيدا كما يليق بكم أحبتي.
لذلك أنا أستشيركم هل أطيل في الفصول و أستغرق في وصف شخصيات القصة؟
هل هذا يناسب مزاجكم و طريقتكم في القراءة؟

هذا ما أريده من الاستشارة و شكرا لكم جميعا.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,279
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اهلا اخي ابومارية
انا ارى ان تنزل منزلة بين الطول و الجزر
فمنا من يمتعه طول القصة و منا كثير الملل
فاذا اعتدلت بين الحالتين اصبحت الصواب
 
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