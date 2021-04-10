نسألك اللهم رمضانًا جابرًا للقلوب المُثقلة

(اللهم أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ عَلَى الوَجْهِ الّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا وارفَع عنا البَلاء والوباء وتقبّل منا صَالح الأعمال والأقوال).

اللهُم إن لك في كُل ليلة من رمضان عُتقاء من النار اللهُم اجعلنا وأهلنا وأحبتنا ومن دعا لنا ، ومن أحسَن إلينا ومن أحبّنا فيك ومن أحببناه فيك من عُتقائك هذه الليلَة.