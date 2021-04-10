نسألك اللهم رمضانًا جابرًا للقلوب المُثقلة

mohammed dfdf
:: عضو منتسِب ::
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- (اللهم أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ عَلَى الوَجْهِ الّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا وارفَع عنا البَلاء والوباء وتقبّل منا صَالح الأعمال والأقوال).
- تقبل الله طاعتكم؛ اللهُـم اجعلني ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعائهم فأجبتهم.
- اللهُم إن لك في كُل ليلة من رمضان عُتقاء من النار اللهُم اجعلنا وأهلنا وأحبتنا ومن دعا لنا ، ومن أحسَن إلينا ومن أحبّنا فيك ومن أحببناه فيك من عُتقائك هذه الليلَة.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الأسوة والقدوة في الاستعداد لشهر رمضان.
إذَا أدركْتَ هلال اول ليلة من رمضان ورأيْتَ هلالََ شهرِ الصيام فَقُلْ كمَا قال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ هلال خير ورشد ».
وقل كما قال حبيب الرحمن : روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: كان النبي ﷺ إذا دخل رجب قال: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان" (رواه أحمد والطبراني) . لطائف المعارف.
ما سأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم البقاء في الدنيا إلا لبلوغ شهر رمضان! فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: ((اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلِّغنا رمضان)) ( ضعيف الجامع )