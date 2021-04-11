إحفظ الحديث النبوي الشريف مع اللمة الجزائرية













إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فإن خير الكلامُ الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

أما بعد ..

أهلاً باللمّاويين واللمّاويات وأسعد الله أوقاتكم بكل خير

نفتتح معكم حلقات تحفيظ الحديث النبوي الشريف سآئلين المولى عز وجل الإخلاص





عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها،

فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) وصححه الألباني في "صحيح الجامع.



أن في حفظ الأحاديث النبوية الشريفة حفظا للدين ، وصيانة لأصل عظيم من أصوله ، فلولا أن الله سخر العلماء لحفظ الأحاديث لذهبت السنة ،

ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ؛

حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

) رواه البخاري، ومسلم.



السنّة إذا تعلمها المؤمن، فقرأ الأحاديث ودرسها يكون له أجر عظيم؛ لأن هذا من تعلم العلم،

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة

) رواه مسلم ،

وهذا يدل على أن دراسة العلم، وحفظ الأحاديث، والمذاكرة فيها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار،

وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (

من يرد الله به خيراً يفقه في الدين

) متفق عليه،

والتفقه في الدين يكون من طريق الكتاب، ويكون من طريق السنة، والتفقه في السنة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيراً

" انتهى من "موقع الشيخ ابن باز" .

نحن في اللمة الجزائرية نقدم لكم فرصة العمر لحفظ بعض من الأحاديث النبوية الشريفة

من خلال مشروعنا الصغير المتواضع

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طريقة سير التحفيظ يسكون كالتالي ..

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