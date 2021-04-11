إحفظ الحديث النبوي الشريف مع اللمة الجزائرية

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,760
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فإن خير الكلامُ الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
أما بعد ..

أهلاً باللمّاويين واللمّاويات وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
نفتتح معكم حلقات تحفيظ الحديث النبوي الشريف سآئلين المولى عز وجل الإخلاص

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عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها،
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) وصححه الألباني في "صحيح الجامع.

أن في حفظ الأحاديث النبوية الشريفة حفظا للدين ، وصيانة لأصل عظيم من أصوله ، فلولا أن الله سخر العلماء لحفظ الأحاديث لذهبت السنة ،
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ؛
حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ) رواه البخاري، ومسلم.

السنّة إذا تعلمها المؤمن، فقرأ الأحاديث ودرسها يكون له أجر عظيم؛ لأن هذا من تعلم العلم،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) رواه مسلم ،
وهذا يدل على أن دراسة العلم، وحفظ الأحاديث، والمذاكرة فيها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار،
وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين) متفق عليه،
والتفقه في الدين يكون من طريق الكتاب، ويكون من طريق السنة، والتفقه في السنة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيراً
" انتهى من "موقع الشيخ ابن باز" .



نحن في اللمة الجزائرية نقدم لكم فرصة العمر لحفظ بعض من الأحاديث النبوية الشريفة
من خلال مشروعنا الصغير المتواضع
إحفظ الحديث النبوي الشريف

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طريقة سير التحفيظ يسكون كالتالي ..
  1. كل شخص يرغب في الإنضمام حفظ حديثين في الأسبوع.
  2. سنقوم بفتح موضوع جديد بإسم الطالب وسنرفق الحديث مكتوب.
  3. إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من نيسان الجاري أبريل يبدأ الطالب بحفظ الحديث الاول ويوم الجمعة سيكون يوم المراجعة، يوم المراجعة يدخل الطالب ويكتب الحديث الذي حفظه ويكون رقيب على نفسه والغش ممنوع فمن غشنا ليس منّا كما أخبرنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. سنقوم بالتصحيح في يومي السبت والأحد .
  4. الحفظ من الإثنين حتى الخميس وخلال الاسبوع يقوم الطالب بحفظ حديثين والتسميع أو المراجعة تكون يوم الجمعة والتصحيح يومي السبت والأحد ( لمن لم يستطع حفظ حديثين فعليه حفظ حديث واحد والله الموفق بإذنه).
  5. على من يتسجل في دورة حفظ الحديث النبوي الشريف أن يكون ملتزماً وإن حدث شيء ما فعلى الطالب تبليغ المشرفين بأنه لن يستطيع الحضور يوم الجمعة للتسميع.
  6. إحترام الوقت والإجتهاد والمراجعة هي مفاتيح باب النجاح في الحديث النبوي الشريف.
  7. متصفحات حفظ الحديث ليست ساحة للدردشة وتبادل أطراف الحديث بل هي مواضيع يكتب فيها الطالب والمعلم وأي رد خارجي من أي عضو سنقوم بحذفه، وإن تكرر فسيحرم الطالب من المتابعة إلى أن يتعهد بالإلتزام.
  8. أخيراً وليس آخراً عزيزتي اللماوية يمكنكِ التواصل معي وسأكون معكِ خلال فترة حفظك بإذن الله، أخي اللماوي يمكنكَ التواصل مع الأخ @الامين محمد وهو بدوره سيكون معك خلال فترة حفظك بإذن الله.
والآن هذه هي الأحاديث التي سيقوم كل عضو بإختيار الحديث الذي يريد البدء به ويكتب في الموضوع هذا إسمه ورقم الحديث الذي يرغب بحفظه
وسأقوم أنا @سكون الفجر أو الأخ @الامين محمد بفتح موضوع التحفيظ للطالب ليباشر الحفظ بإذن الله

أسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وأسأله سبحانه أن ييسر لي ولكم حفظ كتاب الله والعمل به وأن يجعله شفيعنا يوم القيامة

أي سؤال أو إستفسار فيمكنكم مراسلتنا عبر الرسائل الخاصة أو هنا في الموضوع
والرجااااااااااااااء عدم جعل الموضوع ساحة دردشة أرجوكم

هذا والله أعلم
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,760
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
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