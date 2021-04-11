الدعاء في رمضان، فلا يخفى علينا أن الله أعقب آيات الصيام في القرآن الكريم، بآية الدعاء، فقال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: 186].







وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على مكانة الدعاء وعلاقته بالصيام، وأكدت السنَّة أن من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء: دعاء الصائم عند فطره؛ فعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر))[1].