الدول التي أعلنت غدا المتمم لشهر شعبان والثلاثاء اول رمضان

أعلنت عدد من الدول العربية أن غداً الاثنين المتمم لشهر شعبان ، ويصبح الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان المبارك .





السعودية

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وستعقد جلسة مساء يوم غد الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن، بحسب وكالة الأنباء السعودية .





وكانت وسائل إعلام المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد حوطة سدير، وبذك يكون غدا الاثنين المكمل لشهر شعبان، والثلاثاء اليوم الأول شهر رمضان المبارك بالمملكة .





الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة، وعليه فإن يوم غد الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وسنعقد جلسة لإصدار القرار غدا الاثنين، وفق صحيفة القبس .







العراق

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان.





مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، حيث سيكون غدا الإثنين هو المتمم لشهر شعبان،والثلاثاء هو غرّة شهر رمضان المعظم.











اليمن





أعلنت لجنة الأهلة في اليمن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وبذلك غدا الاثنين المتمم لشعبان والثلاثاء أول أيام شهر الصيام.





لبنان





أصدر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان البيان التالي:

"لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم غد الاثنين 12 نيسان 2021م هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ويكون يوم الثلاثاء 13 نيسان هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442ه.