سلسلة إكتشف الرقم السري

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير
ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و
عافية .
لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في
موسمها الثالث
لن اطيل اكثر
عنوان اللعبة :
تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار
رقمين من 1 الى10
ورقمين من 11 الى 20
حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري
الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام
مثل هذا :
اقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق
2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير
فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور
3- في حال استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه
4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة
هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا
كما ان موعد اللعبة سيكون في السهرة و على حسب تواجدكم
دمتم......