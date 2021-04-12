سلسلة إكتشف الرقم السري

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير



ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و



عافية .



لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في

موسمها الثالث

لن اطيل اكثر



عنوان اللعبة :










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تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار



رقمين من 1 الى10
ورقمين من 11 الى 20
حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري



الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام



مثل هذا :







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اقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي

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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استفرق العضو اكث من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة





















هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا

كما ان موعد اللعبة سيكون في السهرة و على حسب تواجدكم











دمتم......














 
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