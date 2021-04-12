عاجل ـ ثبوت رؤية هلال رمضان في الجزائر

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,293
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
ثبتت رؤية هلال رمضان في وادسوف
و منه غدا ستكون غرة شهر رمضاان بإذن الله تعالى


بلّغنا الله وإيّاكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه،،
الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ،،
الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ ...
مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,169
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
مبارك علينا الشهر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين اجمعين
لا تنسوني من خالص دعاءكم يا رب العالمين اجمعين
اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top