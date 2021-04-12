عاجل ـ ثبوت رؤية هلال رمضان في الجزائر

السلام عليكم

ثبتت رؤية هلال رمضان في وادسوف

و منه غدا ستكون غرة شهر رمضاان بإذن الله تعالى





بلّغنا الله وإيّاكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه،،

الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ،،

الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ ...

مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان.