اجمل تهنئة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,611
الحلول
1
نقاط التفاعل
51,540
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
لا يوجد تهنئة أغلى من تهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أهنئكم بها وأهديكم إياها.
*.(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ
أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ
الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ)

الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ
عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ،،
مُبارٓكٌ علٓيْكُمْ شّٓهرُ رٓمٓضٓان
🌙
✨

480629066_9120018438047446_6631694341094788077_n.jpg
 
اللهم أمين يا رب وكل عام وأنتم بخير
مبارك عليكم الشهر أخوي الأمين أعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه

To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

الامين محمد
  • مغلق
عاجل ـ ثبوت رؤية هلال رمضان في الجزائر
المشاركات
2
المشاهدات
460
السلطانة
السلطانة
إلياس
كنوز رمضان
المشاركات
5
المشاهدات
520
إلياس
إلياس
حفيدة الخنساء
أهلا رمضان..شهر الخير والغفران..
المشاركات
8
المشاهدات
1K
دعاء الجنات
دعاء الجنات
الحلم الوردي
أقبلت يا خير الشهور{رمضان}
المشاركات
9
المشاهدات
1K
*فاطمة الزهرة*
*فاطمة الزهرة*
ابو ليث
سلسلة بين يدي رمضان- 01 - ( اسْتِقْـبَالُ شَهْرِ رَمَضَان )
المشاركات
7
المشاهدات
869
ابو ليث
ابو ليث
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top