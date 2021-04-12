تطبيق لمعرفة حالة الطقس اليومية-First Weather-forecast

lailad
:: عضو منتسِب ::
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الطقس أو الجو هو كل الظواهر المتعلقة بجو الكوكب. وعادة ما يستخدم المصطلح على متابعة حركة هذه الظواهر لفترة قصيرة.، بينما يطلق مصطلح المناخ على الظواهر الممتدة لفترات أطول ما نسميه الجوّ هو كل الظروف المادية من الطبقات السفلى من الغلاف الجوي في وقت معين، وعند نقطة معينة.
ولعل في عصرنا الحالي ظهرت مجموعة من المواقع وكذلك التطبيقات التي يمكن أن تعرف منها حالة الطقس في أي دولة في العالم
فقط من خلال دولتك أن تكتشف الطقس وكيفما تريد لهذا أتيت لكم بتطبيق جميل جدا يمكن من خلاله أن تعرف حالة الطقس اليومية ومجموعة من الاشياء المهمة:
يوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن الطقس.
قارن بين طقس اليوم وطقس الأمس لتنسيق إطلالتك.
استعد مسبقًا بتحذيرات رادار الطقس والأعاصير.
معلومات الطقس الأولى من أجلك فقط.
:heavy_check_mark:Main معلومات الطقس اليومية
الطقس المحدث في موقعك الحالي
ابحث عن الطقس في مناطق أخرى
درجة حرارة تصل إلى الدقيقة
الأشعة فوق البنفسجية حتى الدقيقة
رطوبة تصل إلى دقيقة
احتمالية وحجم هطول الأمطار حتى اللحظة.
سرعة الرياح / اتجاهها حتى الدقيقة
الطقس حتى اللحظة
ما يصل إلى دقيقة تدفق الهواء ، وخريطة الطقس
نقطة الندى حتى الدقيقة ، ضغط الهواء ، الرؤية
:heavy_check_mark:First ميزات الطقس
تحديث الطقس مباشر
يرتفع القمر في سماء صافية ليلاً على الشاشة الأولى
يخبرك بمعلومات الطقس وحتى الفروق الزمنية
حية الرسوم المتحركة الطقس في الوقت الحقيقي! لطيف جدا
الطقس ودرجة الحرارة مقارنة بالأمس
تحقق وأعد متعقب العاصفة لتطبيق الطقس الأول
ميزة تنبيهات الطقس
رادار الطقس
تعقب الأعاصير
يعرض الطقس على شريط الإعلام
ميزة القطعة
شاهد معلومات الطقس حول العالم على شاشتك الأولى ♡
يدعم المعلومات الوطنية والمحلية في جميع أنحاء العالم.
المزيد من المعلومات المفيدة
مؤشر الحساسية
[الأشجار ، حبوب اللقاح العشبية ، حبوب اللقاح ، إلخ ...]
مؤشر الطقس لايف ستايل
[التزلج ، الترطيب ، الشاطئ وبركة السباحة ، الصداع النصفي ، نشاط البعوض ، صيد الأسماك ، التنزه ، الإبحار ، إلخ]
أرقام الأشعة فوق البنفسجية
أوقات شروق / غروب الشمس
توقعات الطقس لمدة 15 يومًا (توقعات أسبوعية)
خلفية الشاشة الأولى
أكثر من 100000 صورة مجانية وموضوعات GIF:sparkling_heart:
دعم الخطوط المختلفة
ميزات مريحة لـ First Weather
استخدم المصباح والكاميرا مباشرة من الشاشة الأولى.
* إشعار إذن تطبيق First Weather
للحصول على أفضل تجربة أثناء استخدام التطبيق ، يلزم منح الأذونات التالية. لن يتم استخدام الأذونات الممنوحة بخلاف الأغراض المحددة المكتوبة في الإشعار.
صور / وسائط / ملفات (مطلوب)
إذن الموقع (مطلوب)
الموافقة على استخدام الموقع مطلوب لإعدادات المنطقة.
إذن الكاميرا (مطلوب)
مطلوب إذن الكاميرا (الفلاش) لاستخدام ميزة المصباح اليدوي.
رابط التطبيق
فيديو يشرح التطبيق
ولعل في عصرنا الحالي ظهرت مجموعة من المواقع وكذلك التطبيقات التي يمكن أن تعرف منها حالة الطقس في أي دولة في العالم
فقط من خلال دولتك أن تكتشف الطقس وكيفما تريد لهذا أتيت لكم بتطبيق جميل جدا يمكن من خلاله أن تعرف حالة الطقس اليومية ومجموعة من الاشياء المهمة:
يوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن الطقس.
قارن بين طقس اليوم وطقس الأمس لتنسيق إطلالتك.
استعد مسبقًا بتحذيرات رادار الطقس والأعاصير.
معلومات الطقس الأولى من أجلك فقط.
:heavy_check_mark:Main معلومات الطقس اليومية
الطقس المحدث في موقعك الحالي
ابحث عن الطقس في مناطق أخرى
درجة حرارة تصل إلى الدقيقة
الأشعة فوق البنفسجية حتى الدقيقة
رطوبة تصل إلى دقيقة
احتمالية وحجم هطول الأمطار حتى اللحظة.
سرعة الرياح / اتجاهها حتى الدقيقة
الطقس حتى اللحظة
ما يصل إلى دقيقة تدفق الهواء ، وخريطة الطقس
نقطة الندى حتى الدقيقة ، ضغط الهواء ، الرؤية
:heavy_check_mark:First ميزات الطقس
تحديث الطقس مباشر
يرتفع القمر في سماء صافية ليلاً على الشاشة الأولى
يخبرك بمعلومات الطقس وحتى الفروق الزمنية
حية الرسوم المتحركة الطقس في الوقت الحقيقي! لطيف جدا
الطقس ودرجة الحرارة مقارنة بالأمس
تحقق وأعد متعقب العاصفة لتطبيق الطقس الأول
ميزة تنبيهات الطقس
رادار الطقس
تعقب الأعاصير
يعرض الطقس على شريط الإعلام
ميزة القطعة
شاهد معلومات الطقس حول العالم على شاشتك الأولى ♡
يدعم المعلومات الوطنية والمحلية في جميع أنحاء العالم.
المزيد من المعلومات المفيدة
مؤشر الحساسية
[الأشجار ، حبوب اللقاح العشبية ، حبوب اللقاح ، إلخ ...]
مؤشر الطقس لايف ستايل
[التزلج ، الترطيب ، الشاطئ وبركة السباحة ، الصداع النصفي ، نشاط البعوض ، صيد الأسماك ، التنزه ، الإبحار ، إلخ]
أرقام الأشعة فوق البنفسجية
أوقات شروق / غروب الشمس
توقعات الطقس لمدة 15 يومًا (توقعات أسبوعية)
خلفية الشاشة الأولى
أكثر من 100000 صورة مجانية وموضوعات GIF:sparkling_heart:
دعم الخطوط المختلفة
ميزات مريحة لـ First Weather
استخدم المصباح والكاميرا مباشرة من الشاشة الأولى.
* إشعار إذن تطبيق First Weather
للحصول على أفضل تجربة أثناء استخدام التطبيق ، يلزم منح الأذونات التالية. لن يتم استخدام الأذونات الممنوحة بخلاف الأغراض المحددة المكتوبة في الإشعار.
صور / وسائط / ملفات (مطلوب)
إذن الموقع (مطلوب)
الموافقة على استخدام الموقع مطلوب لإعدادات المنطقة.
إذن الكاميرا (مطلوب)
مطلوب إذن الكاميرا (الفلاش) لاستخدام ميزة المصباح اليدوي.
رابط التطبيق
First Weather - forecast - Apps on Google Play
👉 Provides accurate, up-to-the-minute weather information. 👉 Compare today's weather with yesterday's to coordinate your outfit. 👉 Prepare in advance with weather radar and typhoon warnings. 👉 The first weather information just for you. ✔Main daily weather information Up-to-date weather at...
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