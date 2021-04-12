تطبيق الترجمة الفورية-Talking Translator

lailad
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جعلت التكنولوجيا الحديثة من العــالم قرية صَغِيرَة و يُمكنهم التواصل فيما بينهم بكبسة زر ، و لتخطي حاز أختلف اللغة يبحث النَّاس عن أفضل تطبيقات ترجمة تساعدهم على التواصل بسهولة مع الآخرين ، في هذا المقال نقدم لكم أقوى تطبيقات التّرجمة .
لأي شخص في أي مكان
من خلال ميزة الترجمة الفورية ، سيساعدك تطبيق Talking Translator على التواصل في أي بيئة متعددة اللغات مثل السفر أو رحلات العمل أو اجتماعات المشتري أو المحادثات العادية فقط.
يبدأ التواصل الحقيقي بالاحترام
جرّب تطبيق Talking Translator الذي يناسبك أنت وشريكك مع ميزة "العرض المشترك" المبتكرة في الوقت الفعلي. من المؤكد أن الشخص الآخر سيقدر اهتمامك أثناء التحدث معه.
# Realtime #instant #translation في ثانية واحدة!
يظهر التعرف على الصوت أولاً عند تشغيل التطبيق ويساعدك عندما تحتاج إلى ترجمة فورية ، حتى مع وجود اتصال إنترنت غير مستقر. يمكنك التحقق من جملك السابقة من خلال سجل التعرف على الصوت.
دعم للغات متعددة
يمكنك الترجمة إلى أكثر من 100 لغة باستخدام هذا التطبيق الواحد: Talking Translator! لا تعرف كيف تقرأ الجملة؟ لا مشكلة! يقدم Talking Translator ترجمة نصية مكتوبة بخط اليد.
يدعم أكثر من 100 لغة بما في ذلك الإنجليزية والصينية والفيتنامية واليابانية والروسية والتايلاندية والإسبانية والفرنسية والإندونيسية والعربية.
الترجمة الفورية والترجمة والنسخ والمفضلة ... ما الذي تريده أكثر من ذلك؟
جعلنا العديد من الميزات المتاحة. إلى جانب الترجمة والترجمة الفورية والمفضلة والنسخ والمشاركة ، يمكنك التواصل بسهولة مع شخص ما على مسافة باستخدام ميزة التكبير (علامة النيون) ★. ★
الميزة النهائية لتطبيق الترجمة - شريط التنبيهات جاهز
حلول شاملة لجميع احتياجاتك: الترجمة والترجمة الفورية ولوحة المفاتيح وشريط الإشعارات والبحث وحتى مصباح يدوي. ما عليك سوى تمرير شريط الإشعارات لبدء الترجمة والتفسير.
علاوة على كل ذلك ، يبدو رائعًا Σ ＞ - (〃’’〃) ღ ’→ ❥
حتى المترجمين يجب أن يكونوا لطفاء. مع 8 موضوعات ملونة مستوحاة من الطبيعة مثل الكرز والبطيخ والعنب وما إلى ذلك ، من المؤكد أنك ستجد أسلوبك الخاص.
قدمها مطورو Talking Translator لحياتك متعددة اللغات.
* إشعار إذن للمترجم الناطق
للحصول على أفضل تجربة أثناء استخدام تطبيق Talking Translator ، يلزم منح الأذونات التالية. لن يتم استخدام الأذونات الممنوحة بخلاف الأغراض المحددة المكتوبة في الإشعار.
- إذن الكاميرا (مطلوب)
مطلوب إذن الكاميرا (الفلاش) لاستخدام ميزة المصباح اليدوي.
- إذن صورة / وسائط / ملف (مطلوب)
هذا مطلوب لعرض الصور في الألبوم وتعيين صورة الخلفية من الألبوم.
- إذن تسجيل الميكروفون / الصوت (مطلوب)
هذا مطلوب لاستخدام الإدخال الصوتي لميزة التعرف على الصوت.
رابط التطبيق
رابط الفيديو
لأي شخص في أي مكان
من خلال ميزة الترجمة الفورية ، سيساعدك تطبيق Talking Translator على التواصل في أي بيئة متعددة اللغات مثل السفر أو رحلات العمل أو اجتماعات المشتري أو المحادثات العادية فقط.
يبدأ التواصل الحقيقي بالاحترام
جرّب تطبيق Talking Translator الذي يناسبك أنت وشريكك مع ميزة "العرض المشترك" المبتكرة في الوقت الفعلي. من المؤكد أن الشخص الآخر سيقدر اهتمامك أثناء التحدث معه.
# Realtime #instant #translation في ثانية واحدة!
يظهر التعرف على الصوت أولاً عند تشغيل التطبيق ويساعدك عندما تحتاج إلى ترجمة فورية ، حتى مع وجود اتصال إنترنت غير مستقر. يمكنك التحقق من جملك السابقة من خلال سجل التعرف على الصوت.
دعم للغات متعددة
يمكنك الترجمة إلى أكثر من 100 لغة باستخدام هذا التطبيق الواحد: Talking Translator! لا تعرف كيف تقرأ الجملة؟ لا مشكلة! يقدم Talking Translator ترجمة نصية مكتوبة بخط اليد.
يدعم أكثر من 100 لغة بما في ذلك الإنجليزية والصينية والفيتنامية واليابانية والروسية والتايلاندية والإسبانية والفرنسية والإندونيسية والعربية.
الترجمة الفورية والترجمة والنسخ والمفضلة ... ما الذي تريده أكثر من ذلك؟
جعلنا العديد من الميزات المتاحة. إلى جانب الترجمة والترجمة الفورية والمفضلة والنسخ والمشاركة ، يمكنك التواصل بسهولة مع شخص ما على مسافة باستخدام ميزة التكبير (علامة النيون) ★. ★
الميزة النهائية لتطبيق الترجمة - شريط التنبيهات جاهز
حلول شاملة لجميع احتياجاتك: الترجمة والترجمة الفورية ولوحة المفاتيح وشريط الإشعارات والبحث وحتى مصباح يدوي. ما عليك سوى تمرير شريط الإشعارات لبدء الترجمة والتفسير.
علاوة على كل ذلك ، يبدو رائعًا Σ ＞ - (〃’’〃) ღ ’→ ❥
حتى المترجمين يجب أن يكونوا لطفاء. مع 8 موضوعات ملونة مستوحاة من الطبيعة مثل الكرز والبطيخ والعنب وما إلى ذلك ، من المؤكد أنك ستجد أسلوبك الخاص.
قدمها مطورو Talking Translator لحياتك متعددة اللغات.
* إشعار إذن للمترجم الناطق
للحصول على أفضل تجربة أثناء استخدام تطبيق Talking Translator ، يلزم منح الأذونات التالية. لن يتم استخدام الأذونات الممنوحة بخلاف الأغراض المحددة المكتوبة في الإشعار.
- إذن الكاميرا (مطلوب)
مطلوب إذن الكاميرا (الفلاش) لاستخدام ميزة المصباح اليدوي.
- إذن صورة / وسائط / ملف (مطلوب)
هذا مطلوب لعرض الصور في الألبوم وتعيين صورة الخلفية من الألبوم.
- إذن تسجيل الميكروفون / الصوت (مطلوب)
هذا مطلوب لاستخدام الإدخال الصوتي لميزة التعرف على الصوت.
رابط التطبيق
Talking Translator - Apps on Google Play
The last translation app you'll ever need For anyone, anywhere With its instant translation feature, Talking Translator app will help you communicate in any multilingual environment such as travel, business trips, buyer's meetings, or just plain conversations. True communication begins with...
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رابط الفيديو