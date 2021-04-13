خمسة للاسرة وخمسة للدولة :

1- تتخلى الاسرة عن التكفل بالابناء بعد سن العشرين، الا في حالة مواصلة الدراسة أو وجود اعاقة ما.

2- تشجع الابن بعد الزواج على الاستقلال بزوجته في مسكن مستقل، وفي حالة وجود أي اتكالية مفرطة من قبل احد الابناء يرغم على ترك بيت العائلة.

3- يتخلى الاباء والامهات عن كل اشكال التدخل في خيارات الابناء الدراسية والمهنية والاجتماعية الا اذا طلب هو المشورة أو المساعدة، أو كان من ذوي الاعاقة الذهنية.

4- للابناء من سن 10 الى 18 سنة حق المطالبة بالمصروف الاسبوعي أو الشهري في حدود الامكانيات المادية للاولياء.

5- للابناء والزوجة الحق في مطالبة الاب في أن يكون مستواهم المعيشي يتناسب مع مدخول الاب ، فلا يعقل ان يكون لدى الاب حساب ب خمسة مليار، واكل الاسرة معكرونة، ويعطى للابن 1500دج لاقتناء حداء.

6- تخصص الدولة منحة بطالة لكل شاب انهى دراسته تحفظ كرامته، وتسد حاجاته الاساسية ريثما يحصل على عمل.

7- تتخلى الدولة عن النظام الابوي، اي تتخلى عن منطق المساواة في التكفل والرعاية الوالدية لكافة الشعب، وتعوض ذلك بنظام اكثر عدالة: بحيث يكون فيها مستوايات عدة: من مستوى المعدوم تماما الذي تتكفل الدولة 100% بحاجاته، وهم قلة طبعا، الى صنف تدعمه ب 10,% الى صنف اخر يستفيد من دعم ب 25% ...الى الصنف الذي لا يستفيد من اي دعم(مثال واحد يأخد الخبزة مجانا، والاخر ب 10 دح. الى ان نصل الى صنف تباع له الخبرة ب: 50دج.

8- تحرير المؤسسات من النظام المركزي و الاجراءات الرقابية الكثيرة واطلاق يد القيادات الادارية لتتصرف بكل حرية وفق نظام مشروع المؤسسة..و يكون الحساب على النتائج دون أي تدخل مركزي في الاجراءات التفصيلة والسياسات الداخلية للمؤسسة.

9- الغاء النظام الابوي في بعض المؤسسات مثل نظام الخدمات الجامعية في قطاع التعليم العالي، وترك للطالب حرية التصرف بعد اعطاءه منحة دراسية تغطي حاجاته في النقل الاطعام والايواء وفق اسعار السوق، وهنا كذلك تختلف منحة ابن الزوالي عن منحة ابن الغني. بمعنى ان الدولة تتكفل فقط بابن المعدوم اجتماعيا 100% في حالة انتقاله الى الجامعة...والبقية تساهم بقسط من مصاريف الايواء والاطعام والنقل..

10- تتخلى السلطة عن الازدواجية والتأرجح بين المركزية واللامركزية بالنسبة للجماعات المحلية واقصد هنا حرية واستقلالية البلديات بما يناسب خصوصياتها الاقتصادية والثقافية.

مخ الهدرة: تغيير سياسة الدولة، مقرون بتغيير سياسة الاسرة.