آية ✵ و عبرة (1)

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,539
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

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الحمد لله الخلاق العليم؛ خلق كل شيء بقدرته، ودبر ما خلق بحكمته {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ}[1] نحمده على نعمه المتتابعة، ونشكره على آلائه المتواترة، لم يعامل عباده بخطئهم وإلا لأخذهم، فكلُ ابنِ آدم خطَّاء، ولم يحبس عطاءه عن الكافرين مع كفرهم، ولا أمسك رزقه عن العاصين رغم معصيتهم، بل نال رزقُه وخيرُه الناسَ كلهم، ووسع حلمه عباده مع جهلهم {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا}[2] .

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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ دلَّ عبادَه عليه سبحانه بآياته السماوية والأرضية، ودلهم على عبادته بآياته الشرعية؛ فأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأبان السبيل، وأقام الحجة {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}[3] وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.



أما بعد:

يسرنا ان نقدم لكم في كل يوم أية من ايات الله عز و جل و العبرة منها
فكونوا بالقرب

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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,295
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
فعلا من لنا غير ربنا نثق فيه دائما و ابدا في كل مكان و زمان و نطمع في كرمه
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مبدعة كعادتك اخيتي الغالية
متابع معاك لهته السلسلة
فقط لو تكرمتي بإشارة
 
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