آية ✵ و عبرة (2) " و الكاظمين الغيظ "

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,551
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
vdq.gif



















الحمد لله الخلاق العليم؛ خلق كل شيء بقدرته، ودبر ما خلق بحكمته {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ}[1] نحمده على نعمه المتتابعة، ونشكره على آلائه المتواترة، لم يعامل عباده بخطئهم وإلا لأخذهم، فكلُ ابنِ آدم خطَّاء، ولم يحبس عطاءه عن الكافرين مع كفرهم، ولا أمسك رزقه عن العاصين رغم معصيتهم، بل نال رزقُه وخيرُه الناسَ كلهم، ووسع حلمه عباده مع جهلهم {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا}[2] .







1495062409396.gif











وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ دلَّ عبادَه عليه سبحانه بآياته السماوية والأرضية، ودلهم على عبادته بآياته الشرعية؛ فأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأبان السبيل، وأقام الحجة {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}[3] وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.















أما بعد:



اااااااا.gif



يسرنا ان نقدم لكم في كل يوم أية من ايات الله عز و جل و العبرة منها



فكونوا بالقرب























(2)







PicsArt_04-09-04.35.27.png























vdk.gif



 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,233
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على الموضوع القيم اختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,551
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال إلياس:
بارك الله فيك على الموضوع القيم اختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى
إضغط للتوسيع...

وفيك بارك الله اخي
و جزاك خيرا

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top