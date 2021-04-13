سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 1

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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إنضم
24 نوفمبر 2015
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النقاط
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محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى










تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري






تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا


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سلسلة إكتشف الرقم السري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و عافية . لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في موسمها الثالث لن اطيل اكثر عنوان اللعبة : تعتمد...
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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 22 23

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق



2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :

عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد

مثلا

1زهرة اللمة

2 فاعل الخير



فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور







3- في حال استغرق العضو اكثر من دقيقة يحق للعضو الموالي تجاوزه





4- في كل رد لي سأضع اسم العضو الموالي الذي دوره للاجابة



في انتظار مشاركتكم .....

 
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