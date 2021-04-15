المسابقة الدينية الكبرى ـ الأسئلة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,324
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
الأخوة والأخوات الكرام
كل عام وأنتم بخير
يسرنا الاعلان عن طرح المسابقة الدينية الكبرى ستسعدنا مشاركتكم بها لتعم الفائده على الجميع .ستنطلق المسابقة في الثالث من شهر رمضان المبارك
وهي عبارة عن اسئلة دينية اسلامية
طريقة سير المسابقة :
-في هذا الموضوع المثبت الخاص بالأسئلة نقوم كل يوم بوضع سؤال واحد.
-يقوم العضو بفتح موضوع في صندوق الاجوبة
ويضع اجوبته فيه .
-لمن استصعب عليه فهم امر ما يتفضل باستفساره لكي نساعدi
المسابقة من اعداد و تقديم
@سكون الفجر
@الامين محمد
ـ في الرد اللاحق أول سؤال
@sami44 @سكون الفجر @Soumia hadj mohammed @البشير البشير @Adam dz @kacimo samy @السلطانة @4algeria.com @الامين محمد
@ام أمينة @اميرة الالم @ماغيكاي تشان @الحلم الوردي @نجمة الأرض @sanaya @منال براهمي @Ma$Ter @محمد مسيلي @لؤلؤة قسنطينة
@zagane zagane @عبدالرؤوف @Hakan @حلم كبير @حاتم07 @yasmina zahra @Fethi.dz @soso ana @يوسےفے @nebbati @همس الوُرود
@بسمة القلوب @نعمات @@@@
@abdo blanco's @Skor m@k @فتى من الغد @زهور الأمل @Chicobustan @فريد أبوفيصل @faith8 @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf @جليلوس
@اميرة المدائن @hani654 @ملكة زوجي @الوهم @صدى الصورة. @بين الحقيقة و السراب @كلي أمل @الفتاة الاميرة @chaoui boy @علي 111
@أشرقت نفسي @afnene @صمت النبض @Autumn leaves @الصراحة راحة @HAMZA USMA @ناصر dz @الملك الظليل @Malika Tlm @*amani*
@طموحة @البحر الهادي @rafid2 @جميلة أنا @خووخه @الروسي @dahman kz @سيزانو sizano @♥حلم القمر♥ @آڸعيۉن آڸسۉد
@ليليا مرام @طيور السلام @ONjINE @Abodi84 @أم منيــــــر @نبض الحياة @♫الباحثة عن الحظ♫ @crazy of mydz @ضآحكة مستبشرة @salaheddin
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @مطبخ الأحلام @mohammed tlm @ام@الاء @اردن حب جزائر @"viola" @نعمات @Lovely ღ smile @آمِيْرَتُه @AmiR@RoRo
@إلياس @فاعل الخير @زاد الرحيل @KimoB @BARCA232 @جمال عبدلي
@كوثر سلمى @سعد606 @ديكتاتــــــور @القابلة إحسان @زهور الشوق @prince of love @زخة مطر @ذكريات @Ra Off @naouri65 @esraa 3hand
@Ahmec1997h @عماد خطاب @faresdja55 @xavihichem2424 @كلاسيكيّة . @Djamel.Dz @إلياس @يزيد 05 @chirine zina @saho souhila
@السوفي حمة @allouham8 @*أوراق أمل * @الطيب الجزائري84 @كاجومي هيغوراشي @abdou-books @أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء
@عاشقة الأحلام @Asseli Queen @rochdi2016 @SAMI-RAMI @algstar @جيهان جوجو @Lolwafun @halima2 @غُرُوبّّّ @rycer @بقايا إنسان
@خيرة جانت @علي.عين صالح @الورد الأحمر @Ali mekebret @عيون الارض @عبد لله @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@بشرى سارة 2018 @lftchix @moradben @sami bellhoucin @Golden Man
والدعوة عامة
آخر تعديل: