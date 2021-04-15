سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 2

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,571
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى







تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري






تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا


www.4algeria.com

سلسلة إكتشف الرقم السري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و عافية . لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في موسمها الثالث لن اطيل اكثر عنوان اللعبة : تعتمد...
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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 22 23

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

الجوائز
15 نقطة شرفية


في انتظار مشاركتكم .....

 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,571
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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