أخطاء شائعة في رمضان مع وحي القلم

وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,157
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر


رمضان كريم مبارك علينا وعليكم الشهر وجعلنا ممن استكمل الأجر
وممن يوفق لقيام ليلة القدر ويسعد في يوم الحشر
أعاده الله علينا وعليكم باليمن والايمان والسلامة والاسلام
أهلا وسهلا بــ أعضاء وزوار ركن الخيمة الرمضانية ( يوميات صائم )
أخطاء الصائمين والصائمات في شهر رمضان المبارك كثيرة
سواء أكانت أخطاء في السحور أو الإفطار أو في قيام رمضان
أو الأخطاء التي تقع عموما من الصائمين والصائمات من سلوكيات وعادات خاطئة في هذا الشهر المبارك
شهر رمضان المبارك موسم عبادات متنوعة من صيام وقيام وتلاوة قرآن وصدقة وإحسان وذكر ودعاء واستغفار
وسؤال الجنة والنجاة من النار؛ فالموفَّق من حَفِظَ أوقاته في ليله ونهاره وشَغلِها فيما يسعده ويقربه إلى ربه
على الوجه المشروع بلا زيادة ولا نقصان ومن المعلوم لدى كل مسلم أنه يشترط لقبول العمل
الإخلاص لله المعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم
في موضوعي هذا سأتحدث عن أخطاء الصائمين والصائمات الشائعة في شهر رمضان لكي نصححها ونبتعد عن الوقوع فيها
موضوعي سيكون متجدد طيلة الشهر الكريم ليستفيد الكل ويعمل بها إن شاء الله

 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,592
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

من اهم المواضيع و نقاط التي يجب علينا معرفتها و الاحاطة بها
بارك الله فيك اخي
و جعلها في ميزانك
في المتابعة ....

 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,157
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
قال إلياس:
بارك الله فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
دمت مبدعا
إضغط للتوسيع...
وفيك بارك الله أخي الفاضل
اللهم آمين يا رب العالمين
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top