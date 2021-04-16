أخطاء شائعة في رمضان مع وحي القلم

رمضان كريم مبارك علينا وعليكم الشهر وجعلنا ممن استكمل الأجر

وممن يوفق لقيام ليلة القدر ويسعد في يوم الحشر

أعاده الله علينا وعليكم باليمن والايمان والسلامة والاسلام

أهلا وسهلا بــ أعضاء وزوار ركن الخيمة الرمضانية ( يوميات صائم )

أخطاء الصائمين والصائمات في شهر رمضان المبارك كثيرة

سواء أكانت أخطاء في السحور أو الإفطار أو في قيام رمضان

أو الأخطاء التي تقع عموما من الصائمين والصائمات من سلوكيات وعادات خاطئة في هذا الشهر المبارك

شهر رمضان المبارك موسم عبادات متنوعة من صيام وقيام وتلاوة قرآن وصدقة وإحسان وذكر ودعاء واستغفار

وسؤال الجنة والنجاة من النار؛ فالموفَّق من حَفِظَ أوقاته في ليله ونهاره وشَغلِها فيما يسعده ويقربه إلى ربه

على الوجه المشروع بلا زيادة ولا نقصان ومن المعلوم لدى كل مسلم أنه يشترط لقبول العمل

الإخلاص لله المعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم

في موضوعي هذا سأتحدث عن أخطاء الصائمين والصائمات الشائعة في شهر رمضان لكي نصححها ونبتعد عن الوقوع فيها

موضوعي سيكون متجدد طيلة الشهر الكريم ليستفيد الكل ويعمل بها إن شاء الله