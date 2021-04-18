سلسلة إكتشف الرقم السري 4

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,648
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


































تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري



























تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا











www.4algeria.com

سلسلة إكتشف الرقم السري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و عافية . لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في موسمها الثالث لن اطيل اكثر عنوان اللعبة : تعتمد...
www.4algeria.com www.4algeria.com































1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 11 16







جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق







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Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,648
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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