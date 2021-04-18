فائزي و أعداد سلسلة إكتشف الرقم السري

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Rayhan

Rayhan

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هنا ~

سيتم تجميع فائزي اعداد سلسلة اكتشف الرقم السري


ليتم تكريمهم في نهاية الشهر



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سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 1

تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا https://www.4algeria.com/forum/t/494702/ 1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 22 23 جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي...
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سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 2

تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا https://www.4algeria.com/forum/t/494702/ 1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين...
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سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 3

تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا https://www.4algeria.com/forum/t/494702/ 1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 11 16 جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين...
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مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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