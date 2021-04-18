فائزي و أعداد سلسلة إكتشف الرقم السري

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
هنا ~
سيتم تجميع فائزي اعداد سلسلة اكتشف الرقم السري
ليتم تكريمهم في نهاية الشهر
سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 1
تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا https://www.4algeria.com/forum/t/494702/ 1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 22 23 جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي...
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15 نقطة شرفية
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سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 2
تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا https://www.4algeria.com/forum/t/494702/ 1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين...
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+ 15 نقطة شرفية
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سلسلة اكتشف الرقم السري العدد 3
تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا https://www.4algeria.com/forum/t/494702/ 1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 11 16 جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين...
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+ 15 نقطة شرفية