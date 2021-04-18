فائزي و أعداد سلسلة إكتشف الرقم السري

تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا https://www.4algeria.com/forum/t/494702/ 1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 17 18 22 23 جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي...