سلسلة مشاهير علماء المسلمين على منتدى اللمة الجزائرية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



أهلا و سهلا بكم في سلسلة مشاهير علماء المسلمين



فيها عدة أعداد لعدة شخصيات



تعد النهضة الأوروبية من أهم عصور التاريخ حيث غرزت روح الإستطلاع و الإنسانية بذور الفكر الحديث

و لكن ما لم يُستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة

و من خلال هذه السلسة سنبحث عن حضارة موازية لا تقل دهشة و إثارة عن الحركة الثقافية في أوروبا في القرن الخامس عشر

عُرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية و قد ولدت عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الإكتشافات في عالم العلوم الحديثة



أتمنى الفائدة للجميع ​