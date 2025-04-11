سلسلة مشاهير علماء المسلمين على منتدى اللمة الجزائرية

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أهلا و سهلا بكم في سلسلة مشاهير علماء المسلمين

فيها عدة أعداد لعدة شخصيات

تعد النهضة الأوروبية من أهم عصور التاريخ حيث غرزت روح الإستطلاع و الإنسانية بذور الفكر الحديث
و لكن ما لم يُستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة
و من خلال هذه السلسة سنبحث عن حضارة موازية لا تقل دهشة و إثارة عن الحركة الثقافية في أوروبا في القرن الخامس عشر
عُرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية و قد ولدت عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الإكتشافات في عالم العلوم الحديثة

أتمنى الفائدة للجميع
 
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