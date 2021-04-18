جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
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- محل الإقامة
- جزر القمر
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم اخوتي
بعد مرور 6أيام من رمضان إكتشفنا اننا كنا نستطيع صوم كل إثنين و خميس من السنة
إتضح اننا نستطيع الاستيقاظ قبل آذان الفجر بنصف ساعة و نقوم الليل
إتضح اننا نستطيع صلاة 12 ركعة نافلة كل يوم
إتضح اننا نستطيع أن نجد لقراءة القرآن وقت بين كل إنشغالاتنا
إتضح اننا نستطيع ترك التدخين .....
إتضح اننا نستطيع ترك الكلام القبيح(الشتم) وقول الكلام الحلو ....
إتضح اننا نستطيع الاستغناء عن مساحيق التجميل و نبدوا أجمل بدونها
إتضح اننا نستطيع إرتداء لباسٍ واسع فضفاض لا يصف ولا يشف
إتضح اننا نستطيع دون موسيقى و دون القيل و القال
كم من أهداف و مشاريع اهملناها في الحياة لأننا اقنعنا أنفسنا بأننا لا نستطيع... ؟!
جاء رمضان بدرس لنا هو اننا "نستطيع ...نعم نستطيع
اللهم إجعل في قلوبنا نورا لطاعتك ورضااك
صح فطوركم
بعد مرور 6أيام من رمضان إكتشفنا اننا كنا نستطيع صوم كل إثنين و خميس من السنة
إتضح اننا نستطيع الاستيقاظ قبل آذان الفجر بنصف ساعة و نقوم الليل
إتضح اننا نستطيع صلاة 12 ركعة نافلة كل يوم
إتضح اننا نستطيع أن نجد لقراءة القرآن وقت بين كل إنشغالاتنا
إتضح اننا نستطيع ترك التدخين .....
إتضح اننا نستطيع ترك الكلام القبيح(الشتم) وقول الكلام الحلو ....
إتضح اننا نستطيع الاستغناء عن مساحيق التجميل و نبدوا أجمل بدونها
إتضح اننا نستطيع إرتداء لباسٍ واسع فضفاض لا يصف ولا يشف
إتضح اننا نستطيع دون موسيقى و دون القيل و القال
كم من أهداف و مشاريع اهملناها في الحياة لأننا اقنعنا أنفسنا بأننا لا نستطيع... ؟!
جاء رمضان بدرس لنا هو اننا "نستطيع ...نعم نستطيع
اللهم إجعل في قلوبنا نورا لطاعتك ورضااك
صح فطوركم