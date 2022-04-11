دروس نأخذها بعد مرور 10 ايام من رمضان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته



عشرة أيام من رمضان مرت علينا بسرعة لكن أردت أن نقف على أمور نفعلها بعدما كنا نجدها صعبة في أيام غير رمضان



اكتشفنا أننا كنا نستطيع صوم كل اثنين وخميس من كل أسبوع ، وكل ثلاثة أيام من كل شهر .

اتضح اننا نستطيع الاستيقاظ قبل آذان الفجر بنصف ساعة ونقوم الليل.

اتضح اننا نستطيع المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد كل يوم.

اكتشفنا أننا نستطيع عدم إهمال صلاة النوافل والسنن مع الفرائض .

اتضح اننا نستطيع أن نجد لقراءة القرآن وقتاً بين كل انشغالاتنا.

اكتشفنا أننا نملك ما نتصدق به من الأموال والطعام على المحتاجين دون أن يطلبوا ذلك ، ودون أن تتأثر أحوالنا المادية

اكتشفنا لنا أننا نستطيع الابتعاد عن المحرمات والمنكرات وحفظ أنفسنا عن فواحش الأقوال والأفعال .

اتضح اننا نستطيع إرتداء لباسٍ واسع فضفاض لا يصف ولا يشف.

اتضح أننا نستطيع العيش دون موسيقى وغناء ودون القيل والقال

اتضح للمدخنين أنهم يستطيعون الاقلاع عن التدخين إذا ملكوا الإرادة والعزيمة واستعانوا بالله .

فكم من أهداف و مشاريع اهملناها في الحياة لأننا اقنعنا أنفسنا بأننا لا نستطيع...!؟

جاء رمضان ليعطينا درساً هو اننا "نستطيع".

فاغتنم الفرصة للتغيير المستمر إلى الافضل ​