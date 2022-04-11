دروس نأخذها بعد مرور 10 ايام من رمضان

barca.moha

barca.moha

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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

عشرة أيام من رمضان مرت علينا بسرعة لكن أردت أن نقف على أمور نفعلها بعدما كنا نجدها صعبة في أيام غير رمضان

اكتشفنا أننا كنا نستطيع صوم كل اثنين وخميس من كل أسبوع ، وكل ثلاثة أيام من كل شهر .
اتضح اننا نستطيع الاستيقاظ قبل آذان الفجر بنصف ساعة ونقوم الليل.
اتضح اننا نستطيع المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد كل يوم.
اكتشفنا أننا نستطيع عدم إهمال صلاة النوافل والسنن مع الفرائض .
اتضح اننا نستطيع أن نجد لقراءة القرآن وقتاً بين كل انشغالاتنا.
اكتشفنا أننا نملك ما نتصدق به من الأموال والطعام على المحتاجين دون أن يطلبوا ذلك ، ودون أن تتأثر أحوالنا المادية
اكتشفنا لنا أننا نستطيع الابتعاد عن المحرمات والمنكرات وحفظ أنفسنا عن فواحش الأقوال والأفعال .
اتضح اننا نستطيع إرتداء لباسٍ واسع فضفاض لا يصف ولا يشف.
اتضح أننا نستطيع العيش دون موسيقى وغناء ودون القيل والقال
اتضح للمدخنين أنهم يستطيعون الاقلاع عن التدخين إذا ملكوا الإرادة والعزيمة واستعانوا بالله .
فكم من أهداف و مشاريع اهملناها في الحياة لأننا اقنعنا أنفسنا بأننا لا نستطيع...!؟
جاء رمضان ليعطينا درساً هو اننا "نستطيع".
فاغتنم الفرصة للتغيير المستمر إلى الافضل
 
sana barhoumi

sana barhoumi

:: عضو مُتميز ::
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أول نقطة إن ما ذكرته جميل.
فكثير من الناس يصوم هذه الأيام.
المحافظة على صلاة الجماعة حسب نوعية العمل فكثير من الناس يصلي في مكان العمل دون الذهاب للمسجد.
قراءة القرأن قبل النوم والوضوء مستحب.
ليس كل الناس لديهم ما يكفي من الطعام للتصدق.
الإنسان غير معصوم من الخطأ.
الاشكال ليس في اللباس الواسع الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف الاشكال أن هناك أنواع من الجبة التي لا تستر اليدين إلى نصفيهما فهو لباس واسع فضفاض لكن لا يكتمل أركان الاحتجاب. هناك نساء ترتدي عوض رداء الرأس ما يسمى bonnet و-cachecolle معناها الهدف هو لباس واسع فضفاض مع إكتمال أركان الحجاب.
هو حتى إنسان أتى ليحدثك عن غيرك قل له اتركنا من هذا الحديث أو القيام من أي مجلس فيه هذا.
الغناء قد يكون حانوت البقالة القريب من العمل يصدح بصوت الغناء.
المشكل في التدخين هو الأتي.

لنفترض أنك شهر كامل في رمضان انقطعت عن التدخين في النهار للصيام وفي الليل للقيام.

فإن برنامج الإقلاع عن التدخين ليس شهر خصوصاً من كان يدخن منذ سنوات.

فقد يكون المدخن قد إنقطع لكن فور إنتهاء الشهر وصوم 6 من شوال اليوم السابع يلتقي بالأصدقاء ويعود للمعصية.
 
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