راح نودعكم ونخرج من المنتدى 😢💔

صانعة الإبتسامة
:: عضو فعّال ::
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- أنثى
سلام عليكم ورحمة الله و بركاته
نظن الموضوع باين من عنوانو حان وقت الوداع نتمنى تذكروني بالخير إذا تفكرتوني يوما ما راح نخرج من منتدى نهائيا كانت اجمل اوقات في هاد منتدى مع خاوتي وخياتي إن شاء الله مانوليش زعفت كاش واحد ولي زعفتو يسمحلي راح نتوحشكم راح تسقسوني علاه راح تخرجي ماكان حتى سبب وماعندي مشكل مع حتى واحد إلا أنو حسيت أنو لازم نخرج تهلاو في بعض وماتزعفوش بعض
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
أختكم صفاء
نتلقاو مور الفطور إن شاء الله
درتلكم كاميرا كاشي شح فيكم تستاهلو بسكو في هاد رمضان ماشفنا حتى كاميرا كاشي في منتدى
نظن الموضوع باين من عنوانو حان وقت الوداع نتمنى تذكروني بالخير إذا تفكرتوني يوما ما راح نخرج من منتدى نهائيا كانت اجمل اوقات في هاد منتدى مع خاوتي وخياتي إن شاء الله مانوليش زعفت كاش واحد ولي زعفتو يسمحلي راح نتوحشكم راح تسقسوني علاه راح تخرجي ماكان حتى سبب وماعندي مشكل مع حتى واحد إلا أنو حسيت أنو لازم نخرج تهلاو في بعض وماتزعفوش بعض
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
أختكم صفاء
نتلقاو مور الفطور إن شاء الله
درتلكم كاميرا كاشي شح فيكم تستاهلو بسكو في هاد رمضان ماشفنا حتى كاميرا كاشي في منتدى