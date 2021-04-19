راح نودعكم ونخرج من المنتدى 😢💔

صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,718
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
سلام عليكم ورحمة الله و بركاته
نظن الموضوع باين من عنوانو حان وقت الوداع نتمنى تذكروني بالخير إذا تفكرتوني يوما ما 💔راح نخرج من منتدى نهائيا كانت اجمل اوقات في هاد منتدى مع خاوتي وخياتي إن شاء الله مانوليش زعفت كاش واحد 😞ولي زعفتو يسمحلي😭 راح نتوحشكم راح تسقسوني علاه راح تخرجي ماكان حتى سبب وماعندي مشكل مع حتى واحد إلا أنو حسيت أنو لازم نخرج تهلاو في بعض وماتزعفوش بعض 😢
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
أختكم صفاء 😭
























































































































نتلقاو مور الفطور إن شاء الله 😂😂😂
درتلكم كاميرا كاشي شح فيكم 😛تستاهلو بسكو في هاد رمضان ماشفنا حتى كاميرا كاشي في منتدى🤔
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,718
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
قال sana barhoumi:
ليس هناك وداع نهائي يمكن في أقصى الحالات سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ثم يرجع العضو قد يكون سوء تقدير التوديع النهائي
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راكي سيريو حنونة😂😂😂
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,924
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
ههههههههههه الحمد لله انك نجوتي مني كنت داخلة أحذف الموضوع لأنو مواضيع ترك المنتدى ممنوعة
قلت الدنيا رمضان أشوف البنت ليش بدها تروح هيك
رح أرحمك لأنك حامل وفي بيبي حلو هيك

الله يبعد عنك كل زعل وحزن
منورة يا حلوة
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,314
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
ههههههه شكيت فيها مباعد قلت بلاك صح
كانت في نيتي نخدم كاميرا كاشي بصح تراجعت
كنت لازم عالاقل نضمن انو يكون عندي تواصل مع الاعضاء خارج المنتدى خفت لايزعفو ويغادرو المنتدى كي يحسبوها صح ههه
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,718
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
قال سكون الفجر:
ههههههههههه الحمد لله انك نجوتي مني كنت داخلة أحذف الموضوع لأنو مواضيع ترك المنتدى ممنوعة
قلت الدنيا رمضان أشوف البنت ليش بدها تروح هيك
رح أرحمك لأنك حامل وفي بيبي حلو هيك

الله يبعد عنك كل زعل وحزن
منورة يا حلوة
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ههههه شكرا حبيبتي🌹
ربي ينور أيامك ويخليك لناسك وأحبابك😍😘
 
صانعة الإبتسامة

صانعة الإبتسامة

:: عضو فعّال ::
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
2,718
النقاط
1,011
محل الإقامة
قلب زوجي الحبيب😍
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
ههههههه شكيت فيها مباعد قلت بلاك صح
كانت في نيتي نخدم كاميرا كاشي بصح تراجعت
كنت لازم عالاقل نضمن انو يكون عندي تواصل مع الاعضاء خارج المنتدى خفت لايزعفو ويغادرو المنتدى كي يحسبوها صح ههه
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ههههههه
وي عندك الحق حنونة😍
بصح حشيتهالكم اعترفي 😂
 
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