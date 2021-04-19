راح نودعكم ونخرج من المنتدى 😢💔

سلام عليكم ورحمة الله و بركاتهنظن الموضوع باين من عنوانو حان وقت الوداع نتمنى تذكروني بالخير إذا تفكرتوني يوما ماراح نخرج من منتدى نهائيا كانت اجمل اوقات في هاد منتدى مع خاوتي وخياتي إن شاء الله مانوليش زعفت كاش واحدولي زعفتو يسمحليراح نتوحشكم راح تسقسوني علاه راح تخرجي ماكان حتى سبب وماعندي مشكل مع حتى واحد إلا أنو حسيت أنو لازم نخرج تهلاو في بعض وماتزعفوش بعضاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعهأختكم صفاءنتلقاو مور الفطور إن شاء اللهدرتلكم كاميرا كاشي شح فيكمتستاهلو بسكو في هاد رمضان ماشفنا حتى كاميرا كاشي في منتدى