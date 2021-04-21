إحدى عشرة حقيقة لابد أن تعرفها

الحقيقة الأولى

من أشد أنواع الظلم الإجتماعي : هو بحث الأهل عن زوجة صالحة لابنهم السيئ !!!

الحقيقة الثانية

عندما يتربى المجتمع على العيب قبل الحرام ، لا تتعجب من رجل لا يصلي ويأمر زوجته بالستر !! ؟

الحقيقة الثالثة

الجاهل ليس من يجهل القراءة والكتابة ، الجاهل من يعرف اتجاه القبلة ولا يصلي !

الحقيقة الرابعة

ثلاثة أشياء لا تعود :

الكلمة إذا خرجت ..

والزمن إذا مضى ..

والثقة إذا ضاعت ..

الحقيقة الخامسة

الحياة مثل السوق الكبير ، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض ، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته !!!

الحقيقة السادسة

بر الوالدين قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبناؤك !!!

الحقيقة السابعة

من الأدب أن لا تسأل أحداً عن شيء يخفيه عنك ، فإن لم يكن ظاهراً لك فهو غالباً لا يخصك !!!

الحقيقة الثامنة

الموت لن ينتظر استقامتك ، استقم وانتظر الموت !!!

الحقيقة التاسعة

ﺃﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ :

” حسبي الله ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ” ؟؟؟

أﻱ أﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ الى السماء !!!

الحقيقة العاشرة

البعض يؤمن بأن العين حق ، أكثر من إيمانه بأن الله خير الحافظين !!!

الحقيقة الحادية عشرة

الأبكم يتمنى أن يرتل كتاب الله ..

والأصم يتمنى أن يسمعه ..

والأعمى يتمنى أن يراه ..

{ ونحن أهلكتنا الجوالات ..

*تأملوها جيداً ..

* لماذا يختار الميت "الصدقة" لو رجع للدنيا كما قال تعالى: (رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق)..

ولم يقل: لأعتمر.. أو لأصلي.. أو لأصوم..*

قال أهل العلم: ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته.. فأكثروا من الصدقة فإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته.