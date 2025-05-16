11 حقيقة لابد أن تعرفيها

إحدى عشرة حقيقة لابد أن تعرفهاالحقيقة الأولىمن أشد أنواع الظلم الإجتماعي : هو بحث الأهل عن زوجة صالحة لابنهم السيئ !!!الحقيقة الثانيةعندما يتربى المجتمع على العيب قبل الحرام ، لا تتعجب من رجل لا يصلي ويأمر زوجته بالستر !! ؟الحقيقة الثالثةالجاهل ليس من يجهل القراءة والكتابة ، الجاهل من يعرف اتجاه القبلة ولا يصلي !الحقيقة الرابعةثلاثة أشياء لا تعود :الكلمة إذا خرجت ..والزمن إذا مضى ..والثقة إذا ضاعت ..الحقيقة الخامسةالحياة مثل السوق الكبير ، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض ، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته !!!الحقيقة السادسةبر الوالدين قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبناؤك !!!الحقيقة السابعةمن الأدب أن لا تسأل أحداً عن شيء يخفيه عنك ، فإن لم يكن ظاهراً لك فهو غالباً لا يخصك !!!الحقيقة الثامنةالموت لن ينتظر استقامتك ، استقم وانتظر الموت !!!الحقيقة التاسعةﺃﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ :” حسبي الله ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ” ؟؟؟أﻱ أﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ الى السماء !!!الحقيقة العاشرةالبعض يؤمن بأن العين حق ، أكثر من إيمانه بأن الله خير الحافظين !!!الحقيقة الحادية عشرةالأبكم يتمنى أن يرتل كتاب الله ..والأصم يتمنى أن يسمعه ..والأعمى يتمنى أن يراه ..{ ونحن أهلكتنا هواتفنا } ..*تأملوها جيداً ..* لماذا يختار الميت "الصدقة" لو رجع للدنيا كما قال تعالى: (رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق).. ولم يقل: لأعتمر.. أو لأصلي.. أو لأصوم..*قال أهل العلم: ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته.. فأكثروا من الصدقة فإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته..*وأفضل صدقة تفعلها الآن وأنت جالس دون عناء وبضغطة زر ان تكتب لك ذكر او استغفار او صلِّ على نبينا محمد وعلى آله اجمعين