11 حقيقة لابد أن تعرفيها

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
إحدى عشرة حقيقة لابد أن تعرفها

♦️ الحقيقة الأولى
من أشد أنواع الظلم الإجتماعي : هو بحث الأهل عن زوجة صالحة لابنهم السيئ !!!

♦️ الحقيقة الثانية
عندما يتربى المجتمع على العيب قبل الحرام ، لا تتعجب من رجل لا يصلي ويأمر زوجته بالستر !! ؟

♦️ الحقيقة الثالثة
الجاهل ليس من يجهل القراءة والكتابة ، الجاهل من يعرف اتجاه القبلة ولا يصلي !

♦️ الحقيقة الرابعة
ثلاثة أشياء لا تعود :
الكلمة إذا خرجت ..
والزمن إذا مضى ..
والثقة إذا ضاعت ..

♦️ الحقيقة الخامسة
الحياة مثل السوق الكبير ، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض ، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته !!!

♦️ الحقيقة السادسة
بر الوالدين قصة تكتبها أنت ويرويها لك أبناؤك !!!

♦️ الحقيقة السابعة
من الأدب أن لا تسأل أحداً عن شيء يخفيه عنك ، فإن لم يكن ظاهراً لك فهو غالباً لا يخصك !!!

♦️ الحقيقة الثامنة
الموت لن ينتظر استقامتك ، استقم وانتظر الموت !!!

♦️ الحقيقة التاسعة
ﺃﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ :
” حسبي الله ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ” ؟؟؟
أﻱ أﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ الى السماء !!!

♦️ الحقيقة العاشرة
البعض يؤمن بأن العين حق ، أكثر من إيمانه بأن الله خير الحافظين !!!

♦️ الحقيقة الحادية عشرة
الأبكم يتمنى أن يرتل كتاب الله ..
والأصم يتمنى أن يسمعه ..
والأعمى يتمنى أن يراه ..
{ ونحن أهلكتنا هواتفنا } ..

♦️*تأملوها جيداً ..

* لماذا يختار الميت "الصدقة" لو رجع للدنيا كما قال تعالى: (رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق).. ولم يقل: لأعتمر.. أو لأصلي.. أو لأصوم..*

قال أهل العلم: ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته.. فأكثروا من الصدقة فإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته..

*وأفضل صدقة تفعلها الآن وأنت جالس دون عناء وبضغطة زر ان تكتب لك ذكر او استغفار او صلِّ على نبينا محمد وعلى آله اجمعين♥️
 

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