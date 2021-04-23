الدعاء لأختي ولكل مريض

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ربي يشافيها ويعافيها ان شاء الله

ان شاء الله يزول البلاء وربي يجمع الشمل ويلاقيكم في الخير وتفرحو مع بعضكم بعض باذن الله

توكلو على الله وباذن الله يلاقيها بيكم عن قريب ان شاء الله