الدعاء لأختي ولكل مريض

آمِيْرَتُه
:: أستاذة:: عضو شرفي
- إنضم
- 13 جوان 2011
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
صحة رمضانكم وجمعة طيبة
من فضلكم أدعو لأختي بالشفاء العاجل راهي مريضة ومتغربة ومتوحشة الوالدة والبلاد
مدة مشفنهاش واطلبو ربي يرفع علينا هذا الوباء ويرجع كل مغترب لبلاده يشوف أهله
وجزاكم الله خيرا
صحة رمضانكم وجمعة طيبة
من فضلكم أدعو لأختي بالشفاء العاجل راهي مريضة ومتغربة ومتوحشة الوالدة والبلاد
مدة مشفنهاش واطلبو ربي يرفع علينا هذا الوباء ويرجع كل مغترب لبلاده يشوف أهله
وجزاكم الله خيرا