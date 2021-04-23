الدعاء لأختي ولكل مريض

آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: أستاذة:: عضو شرفي
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
14,390
النقاط
971
محل الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
صحة رمضانكم وجمعة طيبة
من فضلكم أدعو لأختي بالشفاء العاجل راهي مريضة ومتغربة ومتوحشة الوالدة والبلاد
مدة مشفنهاش واطلبو ربي يرفع علينا هذا الوباء ويرجع كل مغترب لبلاده يشوف أهله
وجزاكم الله خيرا
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::*أستاذ*
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,192
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ربي يشافيها ويعافيها ان شاء الله
ان شاء الله يزول البلاء وربي يجمع الشمل ويلاقيكم في الخير وتفرحو مع بعضكم بعض باذن الله
توكلو على الله وباذن الله يلاقيها بيكم عن قريب ان شاء الله
 
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