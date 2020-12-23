دعاء لوالدي ولكل مريض

اللهم يا واسع العطاء و يا مُنزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مُجيب الدعاء اشفِ أبي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء اللهم اشفِ أبي وأرح قلبه يا أرحم الراحمين.اللهم اشفِ أبي ليعود كما كان يارب إنه يرجو شفائك فلا تحرمه لذة الراحة اللهم اشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا أبدًا.اللهم إنك قُلت وقولك الحق [ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ] اللهم اشفِ أبي من كل ألم يُرهقه اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية.اللهم اشفِ أبي يا حي يا قيوم عاجلًا غير آجلٍ اللهم آجره بتعبه واكتب له عافيةً تسري في بدنه.اللهم اشفِ أبي أنت الشافي المعافي سبحانك ربي إنّ أبي قد مسّه الضر وأنت أرحم الراحمين.اللهم يا كاشف الضر و يا رافع الغم والكرب اشفِ أبي.الله اشفِ ابي شفاء لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته وعافه يارب واجعل مرضه وكل ألم يشعر به تكفيرًا عن سيئاته ورفعًا لدرجاته.اللهم اسكب في جسد أبي نهرًا من الراحة يسري في اوردته ربي ارح ثم هوّن ثم اشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحميناللهم يا حيُ يا قيومُ اشفِ أبي وأمي بشفائك، وداوي أبي وأمي بدوائك وعافني أبي وأمي بعافيتك من بلائك واشفِ جميع مرضى المسلمين يارب العالمين.يا رب هو أغلى ما أملك يارب يا من تعيد للمريض صحته ويستجيب دعاء البائس الضعيف اللهم اشفي أبي وخفف عنه ورد إليه عافيته وصحته.اللهُم يا واسع العطاء ويا مُنزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء اشفِ أبي يارب.اللهم أنزل شفائك لمن مسّه الضر واجبر من أنهكه الوجع و أهلكه التعب اللهم أشفِ أبي وكل مريض على فراشه يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت يارب.اللهّم اشفِ أبي وعافه واغرس له الراحة في بدنه اللّهم أنت الشافي فارفع عنه كُل ما يُتعبه عاجلًا غير آجلٍ.اللهم رب النّاس مذهب البأس اشفِ أبي أنت الشّافي لا شافي إلّا أنت.اللهم اشفِ أبي و ابعد عنه كل ما يتعبه، اللهم ارزقه الصحة والعافية يارب.اللهُم اشفِ أبي وانثر العافية في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالمًا معافاً لا ضرر فيه ربي اشفه شفاء لا يغادر سقمًا.اللهّم اشفِ أبي فلا شافي إﻻ سواك ربي أفرحنا بعافيته عاجلًا غير آجلٍ، اللهّم قر أعيننا برؤيته بأحسن حال.اللهم اشفِ أبي و عافه و أجعل في آلامه أجرًا له ربي خفف عنه و يسر له ورد له عافيته إنك أنت الشافياللهُم أشفِ أبي واغرس في نبضاته راحةً وفي جسده عافيه لا تفارقه أبدًا وأطل بعمره يا الله يارب انثر العافية في جسده واسقه لذة الصحة اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم اشفِ ابي شفاء لا يغادر سقمًا.اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله ويوجعه اللهم اشفي أبي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته.اللهم استودعتك أبي، فاحفظه بحفظك اللهم أنت الشافي المعافي اشفِ والدي وألبسه ثوب الصحة والعافية.اللهم اشفِ أبي يا رب دعوتك من قلب صادق خاشع ذليل أن تشفي أبي شفاء لا يغادر سقمًا يا رب اصرف عنه ما يضره يا رب اكفه شرور الدنيا يارب.اللهم كما شفيت أيوب بعد الابتلاء أشفِ أبي وكل من طال مرضه برحمتك وقدرتك اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم أشفِ أبي وأمي، اللهم لا ترينا بهم شرًا قط.اللهم أشفي أبي شفاء ليس بعده سقماً أبداً اللهم خذ بيده اللهم خفف عنه آلامه وأحرسه بعينك التي لا تنام.اللهم اشفي أبي وأغرس في نبضه الراحة وفي جسده العافية يا رب العالمين.اللهم أني أسألك بإسمك الأعظم ووجهك الأكرم يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء الضعيف اشفي ابي شفاء عاجل غير اجل.اللهم يا شافي يا معافي أشفي أبي وخفف عنه كل ألم وأنثر العافية في جسده.اللهم اشفي أبي وأرحم ضعفه ولا تريني فيها بأسا يبكيني ربي اشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم خذ بيده واحرسه بعينك التي لا تنام.دعاء للوالد المريضاللهم اشفي أبي اللهم طهر جسد أبي من كل ما يعانيه لا تدع يا الله مكان ألم إلا وقد شفيته وأجعل عافيتك تسري بجسده فلا تريني فيه مكروه يا رب.اللهم اشف أبي وأغرس في نبضه الراحة وفي جسدها عافيه يا رب العالمين.اللهمّ اشف كل جسد يضجّ به الوجع وكل روح تعجّ بها أنفاس الألم، ربي اشف مرضى السرطان شفاءً لا يغادر سقماً أبداً واشفي أبي.اللهم يا كريم يا غفور يا منان اشفِ أبي راشد شفاء عاجل غير آجل وفرحنا بسلامته يا رب يا كريم.اللهم إن ضعف جسده فأنت القوي وإن قل الدواء في منك الشفاء يا رب اشفي أبي واسقه لذة الصحة والعافية.اللهم اشفي أبي شفاء لا يغادر سقماً ورد عليه صحته وعافيته وأجعل مرضه وكل ألم يشعر به تكفيراً عن سيئاته ورفعاً لدرجته يا رب.يارب اشفي ابياللهّم أشف من يتألم مرضا واغمرهم بلطفك اللهم اشفي أبي وجميع مرضى المسلمين.يا رب هو أغلى ما أملك يارب يا من تعيد للمريض صحته ويستجيب دعاء البائس الضعيف اللهم اشفي أبي وخفف عنه ورد إليه عافيته.اللهم اشفي أبي وخفف عنه كل الم يشعر به.​