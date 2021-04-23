ركز واكتشف الصوره العدد ( 4)

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,679
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
basmala-001.gif

اليوم مع العدد الىابع من سلسله ركز واكتشف الصوره

جبتلكم. مجموعه جدبده من الصور معدله او مقصوصه

حاولو تتعرفو على الصور

شاركونا انتضر تفاعلكم
1
20200924_224314-1-1.jpg

2
20200718_195055-1.jpg

3

images (28)-1.jpg
4
IMG-09735b3cfb64dc8cfd5d71cb14fd5f00-V.jpg
5
IMG-f2c99c94001c152b3d2cb8bcb2eeed97-V.jpg
6

IMG-acbec32696c9c8eab812b9f4f53b4c7f-V.jpg

7

20200221_200152-1.jpg

8 20200923_003750-1-1.jpg

9
IMG-2a865f24f00ca9e82cc5fbbf10f67c60-V.jpg

10
IMG-cabc834be7bcb6e1a730473d1ede5429-V.jpg


دمتم بود ❤❤
 

المرفقات

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,107
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
شوف نتمنى نكون اول واحد.يرد هههههه 1 نظن الصامصا
2 هههههه غوب بلونش 😂😂
3الدب القطبي
4رابح سعدان
5توم وجيري بصح جيري را يبان بزاف
6الامير عبد القادر
7 روز مغلي
8شكولا bubble
9تشاراك
10 سبع
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,679
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
شوف نتمنى نكون اول واحد.يرد هههههه 1 نظن الصامصا
2 هههههه غوب بلونش 😂😂
3الدب القطبي
4رابح سعدان
5توم وجيري بصح جيري را يبان بزاف
6الامير عبد القادر
7 روز مغلي
8شكولا bubble
9تشاراك
10 سبع
إضغط للتوسيع...
اكيد انت الاول 😛😛
عندك 3 خطا زيد ركز اني حاس انك انت تلقاهم هذ المره 😍😍
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,107
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال sami44:
اكيد انت الاول 😛😛
عندك 3 خطا زيد ركز اني حاس انك انت تلقاهم هذ المره 😍😍
إضغط للتوسيع...
لا ها ماتفاهمناش هاكا قولي وين راه الخطأ باش نصححه
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,679
النقاط
1,451
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
لا ها ماتفاهمناش هاكا قولي وين راه الخطأ باش نصححه
إضغط للتوسيع...
غير نقولك الخطأ وين تعرفهم وزيد غير نقولك الي بعدك مايتعبوش يكوبيو عليك طول هههه
المهم زيد حاول ومن بعد نقولك الخطا وين
اووووووو وين راك تشوف فالصامصا ههه
واكدلي على الروز المغلي هههه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top