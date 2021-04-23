ركز واكتشف الصوره العدد ( 4)

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 12,679
- النقاط
- 1,451
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
المرفقات
-
22.1 KB المشاهدات: 0
اكيد انت الاولشوف نتمنى نكون اول واحد.يرد هههههه 1 نظن الصامصا
2 هههههه غوب بلونش
3الدب القطبي
4رابح سعدان
5توم وجيري بصح جيري را يبان بزاف
6الامير عبد القادر
7 روز مغلي
8شكولا bubble
9تشاراك
10 سبع
لا ها ماتفاهمناش هاكا قولي وين راه الخطأ باش نصححهاكيد انت الاول
عندك 3 خطا زيد ركز اني حاس انك انت تلقاهم هذ المره
غير نقولك الخطأ وين تعرفهم وزيد غير نقولك الي بعدك مايتعبوش يكوبيو عليك طول ههههلا ها ماتفاهمناش هاكا قولي وين راه الخطأ باش نصححه