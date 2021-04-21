العدد الثالث من سلسله ركز واكتشف الصوره (3)

عندك 3 خطأ1 قصر السلطان سليمان
2 المفتش الطاهر الله يرحمه
3 مسجد ايا صوفيا
4 فلاG
5 رمان
6 هتلر
7 زيتونة
8 بسباس
9 مانGا
10 محرز
عندك وحده خطا1قصر سلطان سليمان
2المفتش الطاهر
3مسجد آيا صوفيا
4فلاڨ
5تمر
6هتلر
7زيتون
8بسباس
9خوخ
10محرز
1 قصر السلطان سليمان
المفتش الطاهر
3 مسجد ايا صوفيا
4 فلاڨ
5 تمر
6 هتلر
7 بطيخ
8 بسباس
9 خوخ
10 محرز
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برافو لدينا فاىز
لديك 2 خطا1- قصر السلطان سليمان
2- سبيكتور طاهر
3- مسجد آيا صوفيا
4- فلاق
5- تمرة
6- هتلر
7- زيتون
8- حبة ثوم
9- خوخ
10- محرز
1/قصر توب كابي
2/سبيكتور طاهر
3/مسجد آيا صوفيا
4/محمد فلاڨ
5/تمر إيراني
6/هتلر
7/بطيخ أسود
8/بسباس
9/خوخ
10/رياض محرز
لديك خطا 11- قصر السلطان سليمان
2- انسبيكتور الطاهر
3- مسجد آيا صوفيا
4- فلاڨ
5- مرڨاز
6- ادولف هتلر
7- بطيخ
8- بسباس
9- خوخ
10- محرز
اكيد حاضر وانتضري القادم
صورتك الرمويه رجعتني لسنوات للوراءاحم احم مبروووك عليا
بالتوفيق للجميع في العدد قادم
روحي حاولي مع اللغز تاع مخفي بين الايات اذا نعرفك ذكيه