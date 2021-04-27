سلسلة إكتشف الرقم السري 8

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,851
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى








تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري







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سلسلة إكتشف الرقم السري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و عافية . لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في موسمها الثالث لن اطيل اكثر عنوان اللعبة : تعتمد...
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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 11 16



جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك :
لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق






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