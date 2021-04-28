سلسلة اكتشف الرقم السري 9

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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- 24 نوفمبر 2015
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تم الطرح مسبقا لسلسلة اكتشف الرقم السري
تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا
سلسلة إكتشف الرقم السري
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و عافية . لهواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في موسمها الثالث لن اطيل اكثر عنوان اللعبة : تعتمد...
www.4algeria.com
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من ستة مثل هذا 0 3 11 16
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك :
لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق
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