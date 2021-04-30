سيناريوهات الطلاق !!

نصيحة للمطلقين: نصيحة للمطلقين:

لا تتكلم في شرف إمرأة يوم ما كانت تحت جناحك.ولا تنسو الفضل بينكم.ولا تمنعي الأولاد من رؤية والدهم فإنك يا أختاه تمنعيهم هم الأول قبل والدهم.