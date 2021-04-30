سيناريوهات الطلاق !!

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
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- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
الزوجان مين يطلقو أول شيء الواحد يهدر في لآخر.
والمقصد من ذلك باه يشفو الناس من جهة.ومن جهة اخرى باه كل واحد منهم يولي هو الضحية .
والغريب....
هي تفرح نهار طيح بيه وتقول مين خطيته شيانت حالته و ذنوبي راهم يخلصو فيه.
وهو يفرح نهار يشوفها تحت رجلين الناس تتمرغد و بين الرجال تدلل.ويقول تربية فاسدة وربي هناني منها والرجال ماكانش في دارهم.
والحقيقة الطليقان ربما يحبو بعضاهم وربما حابين الرجوع ولكن بعد ماذا...؟
بعد أن يتهم الواحد شرف الآخر
بعد أن قذف الأول الثاني.
بعد أن نكر الأول محاسن وجميل الثاني.
بعد أن منع الأول الثاني من رؤية أولاده.
بعد أن ادخل الأول الثاني المحاكم .
وبعد ......
هدا سيناريو يدور بين مطلقين.
ولكن كاين الطرف ثالت فالقضية.....
الطرف اللي وصل الهدرة القبيحة.
الطرف اللي زاد النار فوق الزيت.
الطرف اللي كان عنده مصلحة في فراقهم.
الطرف اللي كان يتمنى يكون كيفهم وكي مانجمش فركتهم.
الطرف اللي ماعنده لا أصل لا ملة.
الطرف اللي حياته وهو تحت (...) وخرج صدره فالقضية.
الطرف اللي راه يخلص وداق جرعة الكأس اللي دار فيه السم.
نصيحة للزوجين:
تهلو في بعضاكم واصبرو.ادا ماشي ليكم فللأطفال المساكن.وادعو الله بقلب رحب أن يفرج كربتكم وأن يؤلف بين قلوبكم.
هل ما عند الله ببعيد؟
الدعاء ثم الدعاء والتضرع لرب المستحيلات.
نصيحة للمطلقين:
لا تتكلم في شرف إمرأة يوم ما كانت تحت جناحك.ولا تنسو الفضل بينكم.ولا تمنعي الأولاد من رؤية والدهم فإنك يا أختاه تمنعيهم هم الأول قبل والدهم.
والمقصد من ذلك باه يشفو الناس من جهة.ومن جهة اخرى باه كل واحد منهم يولي هو الضحية .
والغريب....
هي تفرح نهار طيح بيه وتقول مين خطيته شيانت حالته و ذنوبي راهم يخلصو فيه.
وهو يفرح نهار يشوفها تحت رجلين الناس تتمرغد و بين الرجال تدلل.ويقول تربية فاسدة وربي هناني منها والرجال ماكانش في دارهم.
والحقيقة الطليقان ربما يحبو بعضاهم وربما حابين الرجوع ولكن بعد ماذا...؟
بعد أن يتهم الواحد شرف الآخر
بعد أن قذف الأول الثاني.
بعد أن نكر الأول محاسن وجميل الثاني.
بعد أن منع الأول الثاني من رؤية أولاده.
بعد أن ادخل الأول الثاني المحاكم .
وبعد ......
هدا سيناريو يدور بين مطلقين.
ولكن كاين الطرف ثالت فالقضية.....
الطرف اللي وصل الهدرة القبيحة.
الطرف اللي زاد النار فوق الزيت.
الطرف اللي كان عنده مصلحة في فراقهم.
الطرف اللي كان يتمنى يكون كيفهم وكي مانجمش فركتهم.
الطرف اللي ماعنده لا أصل لا ملة.
الطرف اللي حياته وهو تحت (...) وخرج صدره فالقضية.
الطرف اللي راه يخلص وداق جرعة الكأس اللي دار فيه السم.
نصيحة للزوجين:
تهلو في بعضاكم واصبرو.ادا ماشي ليكم فللأطفال المساكن.وادعو الله بقلب رحب أن يفرج كربتكم وأن يؤلف بين قلوبكم.
هل ما عند الله ببعيد؟
الدعاء ثم الدعاء والتضرع لرب المستحيلات.
نصيحة للمطلقين:
لا تتكلم في شرف إمرأة يوم ما كانت تحت جناحك.ولا تنسو الفضل بينكم.ولا تمنعي الأولاد من رؤية والدهم فإنك يا أختاه تمنعيهم هم الأول قبل والدهم.