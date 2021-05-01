خياله ......وراء كلامه ...يا ترى من يكون ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أعزائي الكرام أعضاء اللمة الكرام دعونا البوم نرى مدى معرفتكم لبعضكم ودعوني أرى أكثر ما أثر بكم من خلال مشل ركات الأعضاء ومواضبعهم



خياله وراء كلامه ....ترى من يكون ؟



الفكرة كالآتي ....لكل عضو منا خياله الإفتراضي ...شكله اللماوي من خلال مواضيعه أفكاره ردوده ..بصمته المميزة ...موضوعي لغز افتراضي لكن كيف نجده؟..



سوف تقومون بإعطاء لمحة عن مواضيع العضو ومشاركاته طريقته واسلوبه سوف تتخيل هذا العضو من خلال ما طرحه

خيالك من وراء كلامك دعوني أبدأ لنرى هل تعرفون خيال الشخصية التي أقصد ؟



عضوة هي وليس عضو ......

مواضيع جادة وردود ديبلوماسية .....جادة كوميدية مواضبة ...... جمعت الكل في رمضانيات اللمة .....ملهمة عاشور العاشر ....خيالها اوحى لي انها خفيفة ظل جادة في الببت مطيعة وربة بيت ممتازة ..بصراحة نظامها فالمنتدى أوحى لي بهذا .....ترى من تكون؟......







إذن هكذا كل من يضع الإجابة يصف لنا خيال الإفتراضي لعضو ما ركز في ردوده مواضبعه مقوله مشهورة من مواضيعه ...



وراء كل موضوع وكل رد وكل شخصية خيال لعضو عزيز علبنا إذن دعوني نكتشف خيالكم







شكرا للجميع ​