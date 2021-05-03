ذكريــــــآت الصبا...

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
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- النقاط
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- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
سأكتب في دفتري ذكريات الصبا
وأرسم حلم الطفولة
وأنحت صوت البكاء
في حضن أمي الممهد
وفي كفة المهد حيث حييت حياة السجين المؤبد
أسيرا مقيد
***
وأمزج لون البراءة بلون المزاح
وألوان أخرى بلون المرح
وسواد الدجى بالصباح
***
حييت مع الأصدقاء
من حيينا البسطاء
لم نرتض بالهدوء ولا بالسكينة ولا بالسكون
فيحلو لنا خلق من حيينا
حياة الصياح
***
أودع أمي قُبيل الشروق كل صباح
بُعيد " الصبوح"
ثم أعود إليها بُعيد الغروب
فتنفض عني الغبار
أو أتلقى من كفها الحار
كف الجزاء
قُبيل العشاء
***
مع زملائي إلى المدرسة
نثير المشاكل .. ونهوى المقالب
ونلعب عند الذهاب
وعند الإياب
***
وفي الصف حيث يخيم كل الهدوء
عند دخول المعلم
إلى فصلنا
ليسبح بين الغبار
أو يُقذف بالحجر
من آخر الصف إذا ما استدار
نحو الطباشير
ليكتب بسملةًً في الجدار
***
ما أجمل الصف دون معلم ودون كتاب
دون دفاتر ودونما واجب
ودون عقاب
وأحلى الحصص عندنا .. هي الرياضة
وحين يقول المدير لنا
"انصرفوا يا شباب"
***
كنا صغارا ولكن أحلامنا
كانت تضاهي طموح الكبار
لم ندرك المغزى مما يسمى " بطالة"
ولا شيء اسمه "سياسة"
ولا "عمالة صغار"
ولم ندرك القصد من قولهم
"أطفال الشوارع"
حتى "حقوق الطفل" كان غريبا
لم ندرك الزيف فيه إلا ونحن كبار
***
عشنا الحياة عند الصغر
وماتت ومتنا ومات الزمن
وارتحل
واختفى الناس من حولنا
مع الأصدقاء
كما يختفي النجم وسط النهار
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