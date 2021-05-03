ذكريــــــآت الصبا...

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,342
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر

سأكتب في دفتري ذكريات الصبا
وأرسم حلم الطفولة
وأنحت صوت البكاء
في حضن أمي الممهد
وفي كفة المهد حيث حييت حياة السجين المؤبد
أسيرا مقيد
***
وأمزج لون البراءة بلون المزاح
وألوان أخرى بلون المرح
وسواد الدجى بالصباح
***
حييت مع الأصدقاء
من حيينا البسطاء
لم نرتض بالهدوء ولا بالسكينة ولا بالسكون
فيحلو لنا خلق من حيينا
حياة الصياح
***
أودع أمي قُبيل الشروق كل صباح
بُعيد " الصبوح"
ثم أعود إليها بُعيد الغروب
فتنفض عني الغبار
أو أتلقى من كفها الحار
كف الجزاء
قُبيل العشاء
***
مع زملائي إلى المدرسة
نثير المشاكل .. ونهوى المقالب
ونلعب عند الذهاب
وعند الإياب
***
وفي الصف حيث يخيم كل الهدوء
عند دخول المعلم
إلى فصلنا
ليسبح بين الغبار
أو يُقذف بالحجر
من آخر الصف إذا ما استدار
نحو الطباشير
ليكتب بسملةًً في الجدار
***
ما أجمل الصف دون معلم ودون كتاب
دون دفاتر ودونما واجب
ودون عقاب
وأحلى الحصص عندنا .. هي الرياضة
وحين يقول المدير لنا
"انصرفوا يا شباب"
***
كنا صغارا ولكن أحلامنا
كانت تضاهي طموح الكبار
لم ندرك المغزى مما يسمى " بطالة"
ولا شيء اسمه "سياسة"
ولا "عمالة صغار"
ولم ندرك القصد من قولهم
"أطفال الشوارع"
حتى "حقوق الطفل" كان غريبا
لم ندرك الزيف فيه إلا ونحن كبار
***
عشنا الحياة عند الصغر
وماتت ومتنا ومات الزمن
وارتحل
واختفى الناس من حولنا
مع الأصدقاء
كما يختفي النجم وسط النهار
-----------
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,671
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سلمت يمناك على الموضوع القيم أخي دمت مبدعا في سماء المنتدى جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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