ذكريــــــآت الصبا...



سأكتب في دفتري ذكريات الصبا

وأرسم حلم الطفولة

وأنحت صوت البكاء

في حضن أمي الممهد

وفي كفة المهد حيث حييت حياة السجين المؤبد

أسيرا مقيد

***

وأمزج لون البراءة بلون المزاح

وألوان أخرى بلون المرح

وسواد الدجى بالصباح

***

حييت مع الأصدقاء

من حيينا البسطاء

لم نرتض بالهدوء ولا بالسكينة ولا بالسكون

فيحلو لنا خلق من حيينا

حياة الصياح

***

أودع أمي قُبيل الشروق كل صباح

بُعيد " الصبوح"

ثم أعود إليها بُعيد الغروب

فتنفض عني الغبار

أو أتلقى من كفها الحار

كف الجزاء

قُبيل العشاء

***

مع زملائي إلى المدرسة

نثير المشاكل .. ونهوى المقالب

ونلعب عند الذهاب

وعند الإياب

***

وفي الصف حيث يخيم كل الهدوء

عند دخول المعلم

إلى فصلنا

ليسبح بين الغبار

أو يُقذف بالحجر

من آخر الصف إذا ما استدار

نحو الطباشير

ليكتب بسملةًً في الجدار

***

ما أجمل الصف دون معلم ودون كتاب

دون دفاتر ودونما واجب

ودون عقاب

وأحلى الحصص عندنا .. هي الرياضة

وحين يقول المدير لنا

"انصرفوا يا شباب"

***

كنا صغارا ولكن أحلامنا

كانت تضاهي طموح الكبار

لم ندرك المغزى مما يسمى " بطالة"

ولا شيء اسمه "سياسة"

ولا "عمالة صغار"

ولم ندرك القصد من قولهم

"أطفال الشوارع"

حتى "حقوق الطفل" كان غريبا

لم ندرك الزيف فيه إلا ونحن كبار

***

عشنا الحياة عند الصغر

وماتت ومتنا ومات الزمن

وارتحل

واختفى الناس من حولنا

مع الأصدقاء

كما يختفي النجم وسط النهار

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