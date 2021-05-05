لاتحزن ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لا تحزن وعود نفسك على إنشراح الصدر

قال الله تعالى:"فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولا ماأصابكم والله خبير بما تعملون"

من فوائد الآية:

الله عز وجل يحب من عباده ألا يحزنوا، لأنه قدر الغم بالغم من أجل ألايحزنوا ،وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان إنقباضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح ،وربما يحدث له عقدا نفسية ،والإنسان ينبغي أن يعود نفسه على إنشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع، لأنه لاشك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أن يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم ،التربية العظيمة للعباد وهي :ألا يحزنوا على مافاتهم ،إذا فاتك خيرا تظنه خيرا لنفسك فقل:قدر الله وماشاء فعل ،وكذلك إذا أصابك ماتكره قل:قدر الله وماشاء فعل ،واعلم أن الحزن لايرد الغائب أبدا وإنما يزيد الإنسان بلاء. تفسير سورة آل عمران لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"