عرض بيع متوفر 100€ PAYSERA مقابل BARIDIMOB/CC 21500

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
imadom
المبلغ المتاح
100.00 أورو
سعر البيع
215.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
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imadom

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
445
النقاط
507
العمر
30
محل الإقامة
dz
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 100€ بايسيرا كاملا
المصدر : اعمال حرة
-يباع المبلغ كاملا لا داعي للاحراج


ملاحظات:
-يباع المبلغ كاملا لا داعي للاحراج
-لا توجد عمولة في الإرسال
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:

-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 
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