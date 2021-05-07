"حق الملح "* في شهر رمضان 🌙



السلام عليكم ياكرام

تعتبر عادة حق الملح من العادات الجميلة في *تكريم المرأة* في بلدنا الحبيب

والاعتراف لها بالجميل صباح يوم عيد الفطر.

وتتمثل عادة *"حق الملح"*

في أن المرأة تستقبل زوجها عند عودته من صلاة العيد وهي في أبهى زينتها بعد أن تكون نظفت البيت ورتبته وبخرت زواياه،

وفي يدها طبق الحلويات وفنجان القهوة. ويشرب الزوج قهوته، لكنه لا يعيد لها الفنجان فارغا

*بل فيه قطعة حلي من الذهب أو الفضة* بحسب إمكاناته

وهذه الهدية تسمى "حق الملح ". و *"حق التعب"*

تكريم لصاحبة البيت واعتراف لها بالجميل على *صبرها وتعبها خلال شهر رمضان.*



ومن هذا المنبر

شكرا لكل امرأة تعبت لتجهيز مائدة الافطار..

شكرا لكل أم.. شكرا لكل زوجة.. شكرا لكل أخت.. الحياة لا تكتمل بدونكن ​