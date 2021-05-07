*"حق الملح "* في شهر رمضان 🌙

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,503
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر

السلام عليكم ياكرام
تعتبر عادة حق الملح من العادات الجميلة في *تكريم المرأة* في بلدنا الحبيب
والاعتراف لها بالجميل صباح يوم عيد الفطر.
وتتمثل عادة *"حق الملح"*
في أن المرأة تستقبل زوجها عند عودته من صلاة العيد وهي في أبهى زينتها بعد أن تكون نظفت البيت ورتبته وبخرت زواياه،
وفي يدها طبق الحلويات وفنجان القهوة. ويشرب الزوج قهوته، لكنه لا يعيد لها الفنجان فارغا
*بل فيه قطعة حلي من الذهب أو الفضة* بحسب إمكاناته
وهذه الهدية تسمى "حق الملح". و *"حق التعب"*
تكريم لصاحبة البيت واعتراف لها بالجميل على *صبرها وتعبها خلال شهر رمضان.*

ومن هذا المنبر
شكرا لكل امرأة تعبت لتجهيز مائدة الافطار..
شكرا لكل أم.. شكرا لكل زوجة.. شكرا لكل أخت.. الحياة لا تكتمل بدونكن
 
Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى بوح القلم الحر
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,842
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
خخخخخخ مديتو اليوم الافونس ،ربي يحفظهم لينا ولعقوبة نمدو حق الملح والعسل للزوجة الكريمة 😅😆😁
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,503
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال Hakan:
خخخخخخ مديتو اليوم الافونس ،ربي يحفظهم لينا ولعقوبة نمدو حق الملح والعسل للزوجة الكريمة 😅😆😁
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الله يخلف عليك ان شاء الله
آمين يا ربي والعاقبة للزوجة ان شاء الله
الله يرزقك بنت الحلال
 
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