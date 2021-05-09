همسات رمضانية ~ همسة 26 : ليلة تعدل عمرك

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
عَشْر ليلة القدر
ليلة القدر .. وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر .. ليلة مجيدة مباركة
ليلة القدر .. عظّمها الله وأعلى قدرها وضاعف أجرها
ليلة القدر .. خيرٌ من عبادة ثلاث وثمانين سنة
ليلة القدر .. أعظم الليالي على الإطلاق
ليلة القدر .. شهود نزول كلام الكريم العظيم
ليلة القدر .. يُقدّر الله فيها كل شيء للعام الذي يليها
ليلة القدر .. تتنزّل فيها الملائكة بالرحمات والمغفرات
ليلة القدر .. من قامها إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه
ليلة القدر .. سلامٌ من العذاب والعقاب والآثام والشرور
ليلة القدر .. أنزل الله فيها آيات تُتلى إلى يوم الدّين
ليلة القدر .. كان رسولنا يعتكف ابتغاءً لها
فأكثروا فيها من قول
(اللهمَّ إنّك عفوٌّ تُحبُّ العفو فاعفُ عنّا)
اللهم بلّغنا إيّاها .. ووفّقنا فيها لطاعتك
همسة 26
رب دعاء مستجاب، أو ذكر مرفوع، أو صلاة متقبلة في ليلة “غير” وتريّة، فلا تفرط في العبادة في كل الليالي
دمتم...