همسات رمضانية ~ همسة 23 : عشر القرآن

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

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اهلا وسهلا بكم في رحاب هذه الهمسات الرمضانية



همسة 23

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أسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها من القائمين والتائبين والمقبولين.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


دمتم ...




 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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بورك فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى
 
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