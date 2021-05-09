صاروخ .. الصين.التائة فى الفضاء سقط في المحيط الهندى.. وسكان الأرض تنفسوا الصعداء

"لونغ مارش 5 بى" هو اسم الصاروخ الصينى الذى كان قبل نحو 10 أيام حديث سكان الكرة الأرضية أجمع، بسبب خروجه عن السيطرة بعد إطلاقه يوم الخميس الـ29 من أبريل الماضى، ليتحول من صاروخ له أهداف علمية محددة إلى قطعة صلبة تزن نحو 21 طنًا يبلغ طوله 100 قدم تسير بسرعة تزيد عن 4 أميال في الثانية تتحرك بعشوائية فى الفضاء، تثير الرعب فى نفوس سكان العالم من احتمالية السقوط فى مناطق مأهولة بالسكان، قبل أن يزال خطره عن سماوات البلدان والعواصم العربية مساء الأحد الـ 9 من مايو.نحو 10 أيام قضاها الصاروخ الصيني تائها هائما على وجهه فى الفضاء السحيق واتجه نحو الأرض، وأشارت بعض التقديرات إلى أنه "انخفض إلى ما دون 300 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر"، لتبقى كافة أجهزة ومراكز الرصد الفضائية مستيقظة تتباع حركته بدقة وترصد دخوله الغلاف الجوى ثم سقوط حطامه المرعب.فى المحيط الهندى