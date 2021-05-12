lailad
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أكيد قد سمعت الربح من البث من خلال مباريات كرة القدم او أي نيش تريد إستهدافه لكن قد تواجه ضعف كبير في الأنترنيت مما قد تتجنب أن تعمل ذلك لكن الأن لدي طريقة رائعة يمكن أن تغنيك عن النت الضعيف أو يظل طيلة النهار حاسوبك شغال وأنت تعمل بث مباشر أو غير ذلك في شرحي هذا سأريك طريقة رائعة يمكن أن تعتمد عليها.
شرحنا اليوم سنعتمد على موقع أبهرني جدا إسمه onestream.live من المواقع الجد رائعة جدا إخواني يمكن من خلال هذا الموقع أن تعمل البث المباشر دون أن تحتاج إلى تسجيل مباشر أو أنترنيت سريعة جدا او غير ذلك فهو يمكنك ان ترفع الفديو الذي تريد أن تقم بإظهاره عبر (Facebook Live, YouTube, Twitter's Periscope, Twitch, Mixer, Smashcast)
وهو يقم بالبث المباشر بدل عنك،يعني لو إفترضنا أن أحد المباريات ستبث غدا أنت ستستغل هذا الحدث أي ستقم بكتابة أو تسجيل أو نقل تحليل للمباراة أو أخبار أو اي شيء سيخص المباراة وتضعها على شكل بث مباشر متواصل أو هناك أفكار أخرى يمكن أن تقم ببث مباشر لحدث ما او أنمي أو أي شيء تريده دون أن تدخل منك وحتى لو كان حاسوبك غير شغال فالموقع يعتبر كسرفر هو من تكفل بكل شيء.
بالنسبة للخطة الخاصة بالموقع فهو كأي شركة أو سرفر لا يمكن أن يقدم لنا خدماته بشكل مجاني إلا بعض منها والتي يقدمها لنا الموقع فهو يقدم لنا خطة بـ 0 دولار والتي تشمل أن تقم ببث مباشر دون تقطيع و 1 حساب تربطه مع لوحة تحكمك وكذلك 5 دقائق فقط في الفديو و 3 جيغا بايت يجب أن تكن في الفديو غير الخطط الاخرى التي يمكن أن تشتري أحدها وتستفد منها في هذه المناسبة الجيدة الخاصة بكأس إفريقيا بمصر.
والموقع يعطيك لوحة تحكم بسيطة جدا يمكن فقط ان تقم بالتسجيل بالموقع ثم يمكن أن تدخل لها بشكل بسيط جدا وربط حسابك حسب أين تريد أن تضع البث المباشر.
ولكي تفهم بشكل أكبر العملية يمكن أن تتابع ذلك عبر قناتنا.
رابط الموقع : Real-time & Pre-recorded streaming to Facebook, YouTube, Twitch,Instagram Steam & 40+ Social Platforms.
رابط الموقع من المصدر: طريقة عمل بث مباشر على صفحة فيسبوك أو يوتوب onestream
شرحنا اليوم سنعتمد على موقع أبهرني جدا إسمه onestream.live من المواقع الجد رائعة جدا إخواني يمكن من خلال هذا الموقع أن تعمل البث المباشر دون أن تحتاج إلى تسجيل مباشر أو أنترنيت سريعة جدا او غير ذلك فهو يمكنك ان ترفع الفديو الذي تريد أن تقم بإظهاره عبر (Facebook Live, YouTube, Twitter's Periscope, Twitch, Mixer, Smashcast)
وهو يقم بالبث المباشر بدل عنك،يعني لو إفترضنا أن أحد المباريات ستبث غدا أنت ستستغل هذا الحدث أي ستقم بكتابة أو تسجيل أو نقل تحليل للمباراة أو أخبار أو اي شيء سيخص المباراة وتضعها على شكل بث مباشر متواصل أو هناك أفكار أخرى يمكن أن تقم ببث مباشر لحدث ما او أنمي أو أي شيء تريده دون أن تدخل منك وحتى لو كان حاسوبك غير شغال فالموقع يعتبر كسرفر هو من تكفل بكل شيء.
بالنسبة للخطة الخاصة بالموقع فهو كأي شركة أو سرفر لا يمكن أن يقدم لنا خدماته بشكل مجاني إلا بعض منها والتي يقدمها لنا الموقع فهو يقدم لنا خطة بـ 0 دولار والتي تشمل أن تقم ببث مباشر دون تقطيع و 1 حساب تربطه مع لوحة تحكمك وكذلك 5 دقائق فقط في الفديو و 3 جيغا بايت يجب أن تكن في الفديو غير الخطط الاخرى التي يمكن أن تشتري أحدها وتستفد منها في هذه المناسبة الجيدة الخاصة بكأس إفريقيا بمصر.
والموقع يعطيك لوحة تحكم بسيطة جدا يمكن فقط ان تقم بالتسجيل بالموقع ثم يمكن أن تدخل لها بشكل بسيط جدا وربط حسابك حسب أين تريد أن تضع البث المباشر.
ولكي تفهم بشكل أكبر العملية يمكن أن تتابع ذلك عبر قناتنا.
رابط الموقع : Real-time & Pre-recorded streaming to Facebook, YouTube, Twitch,Instagram Steam & 40+ Social Platforms.
رابط الموقع من المصدر: طريقة عمل بث مباشر على صفحة فيسبوك أو يوتوب onestream