همسات رمضانية ~ همسة 29

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,043
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

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الحمد لله على تمام المنة، الحمد لله بالكتاب والسنة، والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على تواتر الإنعام، الحمد لله ما توالت أفضاله، وعم نواله، وتمت أقواله، الحمد لله؛ وحمده أحسن ما قيل، وهو مولى الجميل، وواهب العطاء الجزيل.



والصلاة والسلام على معلم الزمان، صاحب الكمال، المبعوث للأنام، وعلى آله وصحبه



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همسة 29

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أسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها من القائمين والتائبين والمقبولين.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 
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