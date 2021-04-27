همسات رمضانية ~ همسة 13 : كن مع الله

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله على تمام المنة، الحمد لله بالكتاب والسنة، والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على تواتر الإنعام، الحمد لله ما توالت أفضاله، وعم نواله، وتمت أقواله، الحمد لله؛ وحمده أحسن ما قيل، وهو مولى الجميل، وواهب العطاء الجزيل.
والصلاة والسلام على معلم الزمان، صاحب الكمال، المبعوث للأنام، وعلى آله وصحبه
اهلا و سهلا بكم معنا في رحاب هذه الهمسات الرمضانية ....
همسة 13
دمتم في امان الله ..