سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 779
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* أجلس عنده لمساعدته .
* أحضر له الدواء في مواعيده .
* أقرأ عليه وأنفث عليه .
* أقبل رأسه بين فترة وأخرى .
* أردد عليه (( إن المنزل من غيرك لا يساوي شيئاً )) وبعض الكلمات الجميلة .
* أخفف من حركة الأطفال حتى لا تزعجه .
* نوم الزوج :
* أبتسم له دائماً .
* أذكر له بعض أعماله الحسنة ومآثره الحميدة .
* أهيئ له الفراش وأقوم بتطييبه .
* أحرص على نوم الأطفال مبكراً .
* أذكره بتطبيق السنة عند النوم
* ألبس له أجمل الثياب .
* أمازح زوجي وأضحك معه .
* أحضر له الدواء في مواعيده .
* أقرأ عليه وأنفث عليه .
* أقبل رأسه بين فترة وأخرى .
* أردد عليه (( إن المنزل من غيرك لا يساوي شيئاً )) وبعض الكلمات الجميلة .
* أخفف من حركة الأطفال حتى لا تزعجه .
* نوم الزوج :
* أبتسم له دائماً .
* أذكر له بعض أعماله الحسنة ومآثره الحميدة .
* أهيئ له الفراش وأقوم بتطييبه .
* أحرص على نوم الأطفال مبكراً .
* أذكره بتطبيق السنة عند النوم
* ألبس له أجمل الثياب .
* أمازح زوجي وأضحك معه .