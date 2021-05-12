* أجلس عنده لمساعدته .

* أحضر له الدواء في مواعيده .

* أقرأ عليه وأنفث عليه .

* أقبل رأسه بين فترة وأخرى .

* أردد عليه (( إن المنزل من غيرك لا يساوي شيئاً )) وبعض الكلمات الجميلة .

* أخفف من حركة الأطفال حتى لا تزعجه .

* نوم الزوج :

* أبتسم له دائماً .

* أذكر له بعض أعماله الحسنة ومآثره الحميدة .

* أهيئ له الفراش وأقوم بتطييبه .

* أحرص على نوم الأطفال مبكراً .

* أذكره بتطبيق السنة عند النوم

* ألبس له أجمل الثياب .

* أمازح زوجي وأضحك معه .