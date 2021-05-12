Chicobustan
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 389
- النقاط
- 541
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
واحد حاب يتعلم التيهوديت راح عند واحد المعلم_ايهودي قالو علمني التيهوديت قالو روح اليوم منيش قاعد غدوة جيب معاك حاجة نتعشاو بيها و كاش حاجة نسهرو بيها و حاجة للحمار ياكلها
أيا غدوة من ذاك جابلو حبة فڨوس وجا عندو قالو وين راه العشاء؟
قالو الفڨوس ناكلوه والقشور نرميوهم للحمار والزريعة نسهرو بيها
قالو روح ياوليدي نتا راك يهودي كثر مني
أيا غدوة من ذاك جابلو حبة فڨوس وجا عندو قالو وين راه العشاء؟
قالو الفڨوس ناكلوه والقشور نرميوهم للحمار والزريعة نسهرو بيها
قالو روح ياوليدي نتا راك يهودي كثر مني