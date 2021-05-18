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أمل حنين Amal H

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 ماي 2021
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
14
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
يتعلق قلبي بتفاصيلك الصغيرة، كقشة ترنو النجاة في بحر من الظلمات..أحبك!! لكنني أخشى عليك من نفسي..أخشى أن ترهقك شكواي، وخوضي في المستحيل عبثا..أخشى أن أضربك بسمي، وألعن كل ما كان بيننا في لحظة غضب، فينتهي بك الأمر متشككا بي..كنت بحاجة إلى الذهاب..بعد كل شيء، لست قادرا على أن ابدأ من جديد وأنسى تفاصيلك الصغيرة...
لا !!
ذلك من المستحيلات أن أفعل...
من سيتحمل فوضاي غيرك.. من سيتقبل أخطائي على أنها طفولة متأخرة جداا..أخاف أحيانا أنني لم أكن المناسب لك، وأنني شخص استوجب عليه الرحيل وانتهى منذ زمن، لذا لا أريد أن أترك لك القليل من الأمل لتمسك به..ذلك بمثابة أن أكذب عليك علنا..لا أريد أن أعدك أنني سأشفى وأتعقل، حتى أكون شخصا مستعدا ليلتزم معك مدى الحياة.. لا أريد أن أترك وعدا أندم عليه لاحقا..
لذا خض الإتجاه المعاكس لي، وأحرق كل الجسور التي يمكن أن تصل بيننا..كن شخصا يجدر به أن يغادر.
#حنين
 

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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,850
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
كلمات من ذهب و الماس دمت مبدعة في سماء المنتدى اختي بموضوعاتك القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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