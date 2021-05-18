يتعلق قلبي بتفاصيلك الصغيرة، كقشة ترنو النجاة في بحر من الظلمات..أحبك!! لكنني أخشى عليك من نفسي..أخشى أن ترهقك شكواي، وخوضي في المستحيل عبثا..أخشى أن أضربك بسمي، وألعن كل ما كان بيننا في لحظة غضب، فينتهي بك الأمر متشككا بي..كنت بحاجة إلى الذهاب..بعد كل شيء، لست قادرا على أن ابدأ من جديد وأنسى تفاصيلك الصغيرة...

لا !!

ذلك من المستحيلات أن أفعل...

من سيتحمل فوضاي غيرك.. من سيتقبل أخطائي على أنها طفولة متأخرة جداا..أخاف أحيانا أنني لم أكن المناسب لك، وأنني شخص استوجب عليه الرحيل وانتهى منذ زمن، لذا لا أريد أن أترك لك القليل من الأمل لتمسك به..ذلك بمثابة أن أكذب عليك علنا..لا أريد أن أعدك أنني سأشفى وأتعقل، حتى أكون شخصا مستعدا ليلتزم معك مدى الحياة.. لا أريد أن أترك وعدا أندم عليه لاحقا..

لذا خض الإتجاه المعاكس لي، وأحرق كل الجسور التي يمكن أن تصل بيننا..كن شخصا يجدر به أن يغادر.

#حنين