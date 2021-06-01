نعم..

أحب أن أعرف أن ذكراي ستبقى بداخلك للأبد..

أنني سأبقى دائما أمر كشريط سينمائي على مقربة من عينيك..

نعم...

أحب أن أعرف أنك تفتقدني بشدة..

إلى تلك الصباحات المليئة بالغزل والنظرات العذراء..

إلى تلك الثواني القصيرة التي خبأتها في جزء ما منك..

أحب أن أعرف أن وداعي لك خلف ثقبا داخل قلبك..

وأنك لم تستطع تجاوزي رغم مرور السنين..

نعم....

أحب أن أعرف أنني امتلكتك كلك دون نقص..

ونعم...

لا أريد أن أعود، ولكن أحب أن أعرف أن حبنا لم يكن بلا معنى...

غادرت، لكنني سأبقى دائما وطنك الوحيد.

#حنين