خاوتي كاين فترات صعيبة تمر على الإنسان تخليه يخمم تخمام خاطئ مع الله سبحانه. ولو كان شخص ملتزم.

منها انسان يظلمك و يسعى بكل جهدو يحطمك. و مايطلب السماح و يعوضلك ويشوف روحو صحيح. وتلقاه لاباس عليه و الرزق يزيد يفيض عليه و يجي فوقها يعايرك ويقولك أنا ربي عطاني و انا كذا و كذا و نتي لا شيء ......

درك علاش الطغاة من هاذ النوع ربي ميعاقبهمش؟

علاش تلقاهم لاباس عليهم وهما ظالمين وممكن حنا النوم ميجيناش علاجال شخص جرحناه و ما نتهناوش حتى نراضيوه....

علابالي ربي سبحانه عنده حكمة...

ولكن كفاش الانسان يبقى في تلك المحنة و تحت تلك الحقرة متمسك بربي سبحانه.....

علما أنو أنا من نوع الأشخاص المطمئنين فحياتهم بزاف مهما كانت المشاكل و حاجة صغيييرة تفرحني اتسما نفسيا مرتاحة عللاخر... مش بالضرورة الانسان يكون ثري مثلا باش يتسمى راهو دار حاجة فحياتو....

المهم كفاش يثبت الانسان على ايمانه القوي في موقف كهذا و شكرا....