sanaya
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خاوتي كاين فترات صعيبة تمر على الإنسان تخليه يخمم تخمام خاطئ مع الله سبحانه. ولو كان شخص ملتزم.
منها انسان يظلمك و يسعى بكل جهدو يحطمك. و مايطلب السماح و يعوضلك ويشوف روحو صحيح. وتلقاه لاباس عليه و الرزق يزيد يفيض عليه و يجي فوقها يعايرك ويقولك أنا ربي عطاني و انا كذا و كذا و نتي لا شيء ......
درك علاش الطغاة من هاذ النوع ربي ميعاقبهمش؟
علاش تلقاهم لاباس عليهم وهما ظالمين وممكن حنا النوم ميجيناش علاجال شخص جرحناه و ما نتهناوش حتى نراضيوه....
علابالي ربي سبحانه عنده حكمة...
ولكن كفاش الانسان يبقى في تلك المحنة و تحت تلك الحقرة متمسك بربي سبحانه.....
علما أنو أنا من نوع الأشخاص المطمئنين فحياتهم بزاف مهما كانت المشاكل و حاجة صغيييرة تفرحني اتسما نفسيا مرتاحة عللاخر... مش بالضرورة الانسان يكون ثري مثلا باش يتسمى راهو دار حاجة فحياتو....
المهم كفاش يثبت الانسان على ايمانه القوي في موقف كهذا و شكرا....
منها انسان يظلمك و يسعى بكل جهدو يحطمك. و مايطلب السماح و يعوضلك ويشوف روحو صحيح. وتلقاه لاباس عليه و الرزق يزيد يفيض عليه و يجي فوقها يعايرك ويقولك أنا ربي عطاني و انا كذا و كذا و نتي لا شيء ......
درك علاش الطغاة من هاذ النوع ربي ميعاقبهمش؟
علاش تلقاهم لاباس عليهم وهما ظالمين وممكن حنا النوم ميجيناش علاجال شخص جرحناه و ما نتهناوش حتى نراضيوه....
علابالي ربي سبحانه عنده حكمة...
ولكن كفاش الانسان يبقى في تلك المحنة و تحت تلك الحقرة متمسك بربي سبحانه.....
علما أنو أنا من نوع الأشخاص المطمئنين فحياتهم بزاف مهما كانت المشاكل و حاجة صغيييرة تفرحني اتسما نفسيا مرتاحة عللاخر... مش بالضرورة الانسان يكون ثري مثلا باش يتسمى راهو دار حاجة فحياتو....
المهم كفاش يثبت الانسان على ايمانه القوي في موقف كهذا و شكرا....